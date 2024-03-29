По словам адвоката Романа Симутина, уже многие сталкивались с запросами от банков на проверку источников происхождения имеющихся средств на карте.

Национальный банк Украины проводит финансовый мониторинг с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, и это касается переводов на карты.

Согласно выводам адвоката Романа Симутина, многие получили запросы от банков на объяснение происхождения средств на их карточках, и в результате некоторым даже заблокировали счет.

Банки проверяют переводы в пределах от 30 до 400 тысяч гривен, обращая внимание на такие критерии, как количество операций, увеличение оборота на карточке, снятие средств и жалобы от лиц, переведших деньги. По результатам проверки банк может продолжить или приостановить сотрудничество с клиентом, уведомив об этом Госфинмониторинг.

"Финансовый контроль действительно существует и ежегодно становится более эффективным, но правоохранительные органы вами гарантированно заинтересуются только если ваши финансовые операции не просто немного подозрительны, а носят исключительный и массовый характер", - отметил адвокат.

Адвокат отметил, что финансовый контроль становится все более эффективным, но правоохранительные органы реагируют только на массовые или исключительные ситуации.

Он рекомендует клиентам доказать банку законность их действий и сделок, предъявив соответствующие документы, такие как справка о доходах, таможенная декларация или документы о получении компенсаций или наследства.

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