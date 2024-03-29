Крабовые палочки – это вкуснейший и популярный ингредиент, который позволит приготовить не только крабовый салат.

Крабовые палочки добавляют в разные закуски, их жарят в кляре. Из крабовых палочек готовят котлеты, их добавляют в рулеты и даже в такие себе «ленивые» суши.

Именно таким рецептом и решил поделиться украинский кулинар Алексей Крючков.

«Сохраняйте и попробуйте», – советует Алексей на своей странице в Инстаграм, предлагая рецепт интересного и вкусного блюда с крабовыми палочками.

Ингредиенты нужны такие: 4 яйца, столовая ложка масла, столовая ложка крохмала, половина чайной ложки соли.

А также майонез, но можно и крем-сыр, крабовые палочки, огурец, острый соус ШриРача, рис.

«Получается вкусно и быстро, что-то типа совокупно ленивые суши», – говорит Алексей о результате приготовления по этому рецепту.

Рис заранее отвариваем.

Итак вбиваем в миску яйца, добавляем масло, крахмал, соль и взбиваем. На разогретой сковороде жарим яичные блины.

Рецепт нового блюда с крабовыми палочками.

Теперь берем огурец и чистим его от семян – так в блюде не будет лишнего сока. Нарезаем тонкими полосками. Крабовые палочки разбираем на волокна или тоже нарезаем тонкими полосками.

Смазываем половинку блина крем-сыром или майаонезом, выкладываем на сыр рис, добавляем немного острого соуса, выкладываем огурец и добавляем крабовые палочки. Теперь плотно заворачиваем блин рулетиком и разрезаем на порционные кусочки, как роллы.

Рецепт нового блюда с крабовыми палочками.

Подавать на стол такое блюдо с крабовыми палочками вкуснее всего с соевым соусом.

"Суши на минималках",

«Супер рецепт. Что-то новенькое. Надо попробовать»,

«Вкусно и остро»,

«Приготовлю» , – комментируют этот рецепт подписчики на страницу Алексея.

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