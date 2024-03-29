Когда сажать редиску в открытый грунт и как правильно за ней ухаживать, чтобы получить наилучший урожай.

Для того, чтобы понять, когда лучше сажать редиску в открытый грунт необходимо знать, что это растение переносит непродолжительные заморозки до -5 ºС, а прорастать начинает, когда почва прогреется до +5 ºС.

Самой комфортной для прорастания редиски будет температура 15-18 ºС

Подчеркнем также, что почва для выращивания редиски должна быть рыхлой, семена засевают на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга и на глубине 1,5-2,5 см. Засыпать посеянные семена редиски можно перегноем или торфом, в крайнем случае хорошей огородной землей .

Когда лучше сажать редиску в открытый грунт.

Лучше всего, когда грядка под редис подготовлена ​​для посева еще с осени. Но можно и весной приготовить. Опытные огородники знают, что редиску нельзя сеять там, где перед этим росла капуста. Эти растения одного семейства, поэтому редис может начать болеть и страдать от вредителей, оставшихся в почве после капусты.

Согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», в целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур — 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля. А именно для редиса – 1, 2, 14, 15, 21-23, 25, 28-30.

Когда лучше сажать редиску в открытый грунт.

Редиска растет быстро, так что примерно через 3-4 недели уже можно будет собирать урожай.

Первые семена редиса можно сеять под агроволокно, как только позволит земля, а продолжать посевы можно до июня, а в прохладное лето – до середины июня.

Важно помнить, что редиска не любит жару. В засуху без полива сочную и хорошую редиску вырастить невозможно. Так, если редис жесткий и горький это может свидетельствовать о недостаточном поливе. Однако чрезмерный полив тоже испортит урожай – редис потрескается.

Еще одна проблема – полая внутри редиска. Это признак того, что посадка редиса была с внесением в почву свежего навоза. Подкармливать редиску нужно только перепревшей органикой.

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