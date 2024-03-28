Каждый раз, когда кто-то садится в вашу машину или грузовик, они, скорее всего, приносят с собой немного грязи, попадающей на коврики вашего автомобиля. Поэтому важно знать, как почистить автомобильные коврики, включая тканевые, резиновые, виниловые и изготовленные под заказ подкладки. Вы можете почистить автомобильные коврики дома или даже на автомойке, если она предоставляет необходимые материалы.

Как почистить тканевые автомобильные коврики.

Обычно изготовленные из нейлоновых волокон, тканевые автомобильные коврики покрыты водостойкой нескользящей подложкой. Они доступны разной толщины и уровня плюша, могут быть стандартных размеров или изготовлены по заказу.

Вытряхните и пропылесосите коврики

Прежде чем почистить коврики, хорошо встряхните их, чтобы удалить как можно больше остатков грязи.

Затем, разложив коврики, хорошо пропылесосите каждый с обеих сторон. Если коврики влажные, используйте пылесос для влажной/сухой очистки, чтобы удалить влагу.

Очистите пятна и замените коврики

Пора почистить коврики от любых пятен, таких как пятна от жира или пищи, так же, как и на ковре дома. Используйте коммерческий спрей для чистки ковров, который подходит для пятна, следуя инструкциям.

Для удаления пятна с ковра также можно использовать чистящее средство своими руками. Попытайтесь промокнуть смесью 2 чайных ложек моющего средства для посуды и 2 стаканов теплой воды, используя чистую белую ткань. Вы также можете смешать раствор кислородного отбеливателя с водой, следуя инструкциям на этикетке. Это хорошо для старых пятен, но может обесцвечивать некоторые ковры. Поэтому всегда сначала проверяйте чистящее средство ковров на незаметном месте.

Затем убедитесь, что коврики полностью высохли, прежде чем возвращать их в автомобиль.

Как почистить резиновые, виниловые и литые автомобильные коврики.

Чистить любой из этих типов автомобильных ковриков даже легче, чем тканевые коврики. Самый простой способ – снять их с автомобиля, взять шланг и вытереть грязь. Но вы также можете почистить резиновые коврики без шланга, используя ведро с водой и щеткой. Этот способ особенно полезен для чистки автомобильных ковриков зимой, поскольку у вас может не быть доступа к шлангу.

Смойте и почистите

Используйте шланг для очистки резиновых ковриков от грязи и мусора. Или вымойте коврики с помощью ведра с теплой водой и щетки со средней щетиной. Для замятых загрязнений смешайте несколько капель мыльного средства для посуды с теплой водой и потрите коврики.

Никогда не используйте агрессивные химикаты, такие как хлорный отбеливатель, который может повредить резиновые коврики. Также никогда не распыляйте на них силиконовое покрытие, например Armor-All (используемое для очистки и защиты резины в целом), поскольку это может привести к скользким коврикам.

Повесьте для сушки

Коврики должны полностью высохнуть с обеих сторон, прежде чем их можно будет вернуть в автомобиль. Повесьте их на крепкую бельевую веревку, чтобы высохли. Вы также можете вытереть их полотенцем, если у вас мало времени.

Источник: thespruce

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