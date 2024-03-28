Если сбросить пароль, это уберет необходимость вводить пароль при каждом включении компьютера или выходе из спящего режима.

Для обеспечения безопасности вашего компьютера с операционной системой Windows от несанкционированного доступа как правило пользователи устанавливают пароль. Очень часто это помогает уберечь свои данные на ПК от лишнего внимания. Однако бывает и так, что пароль мог быть забыт, вы потеряли резервные данные или забыли, как его восстановить.

Если же сбросить пароль, это уберет необходимость вводить пароль при каждом включении компьютера или выходе из спящего режима.

Чтобы убрать пароль на компьютере, выполните следующие действия:

Откройте меню "Пуск" и перейдите в раздел "Учетные записи" через "Параметры".

В разделе "Учетные записи" выберите "Варианты входа".

Найдите раздел "Пароль" и выберите "Изменить".

Введите текущий пароль и нажмите "Далее".

Оставьте поля "Новый пароль" и "Подтверждение пароля" пустыми, затем нажмите "Далее" и "Готово".

Для сброса пароля учетной записи Windows до предыдущего состояния вы должны сделать следующее:

Сначала нажмите на кнопку выключения в углу экрана и с зажмите Shift, щелкните "Перезагрузить".

На экране появится доступ к функциям "Автоматическое восстановление". Кликните "Дополнительные параметры" → "Поиск и устранение неисправностей" → "Дополнительные параметры" → "Восстановление системы".

После этого выберете нужную вам точку восстановления, с которой бы хотели начать работать. То есть, момент создания нового пароля. Это подходит только тогда, когда у вас есть точная дата и точка восстановления.

Сброс пароля Windows прост, если ваш профиль привязан к электронной почте, номеру телефона. Откройте всплывшее окно и прочтите форму сброса пароля на сайте, затем выберете один из предложенных вариантов восстановления.

Система предложит получить и применить секретный код, который вам отправят на почту, сообщением на телефон. Следуйте инструкции и смените данные на сайте. После сможете вернуться к ПК и уже использовать другой пароль.

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