Храните «роскошные» подушки или трудно чистящие подушки в местах, подальше от рук малышей или кавычек пушистых друзей.

Ничто так не украшает простор, как яркие декоративные подушки , но они могут опыляться и пачкаться. То, как их следует стирать, зависит от структуры подушки, ткани и инструкции по стирке.

Всегда проверяйте таблички по уходу, но вот обычные способы чистки декоративных подушек.

Как часто стирать декоративные подушки

Как часто нужно стирать декоративные подушки зависит от того, как часто они используются. Если декоративные подушки находятся на диване в вашей гостиной или на вашей кровати, то необходима ежемесячная уборка. Редко используемые подушки можно стирать сезонно.

Как стирать декоративные подушки со съемными чехлами

Лечите от пятен

Если вы пытаетесь удалить сложные пятна, снимите чехлы подушек и обработайте их пятновыводителем на энзимной основе перед стиркой.

Выстирать чехол

Снимите чехол с подушки и поместите его в стиральную машину. Используйте мягкое моющее средство и холодную воду в щекотливом режиме.

Высушите крышку на воздухе

После завершения цикла стирки снимите чехол и повесьте его сушиться. Не бросайте его в сушильную машину, так как тепло может вызвать усадку или деформацию ткани.

Очистите вставку подушки

Пока чехол сохнет, бросьте вкладыш подушки в сушилку, включив цикл только воздуха, и добавьте несколько шариков для сушки, чтобы разрыхлить подушку.

Цикл поможет удалить пыль, накопившуюся во вставке, когда вы будете стирать ваши декоративные подушки.

Источник: thespruce

Читайте также:

Как очистить подушки без стирки: простой метод

Как почистить подушки без стиральной машины: этот способ подойдет для пуха и перьев

Как постирать первую подушку в домашних условиях: три важных ухищрения, которых вы не знали