Василий Ленко вступил в нацгвардию Украины в 2016 году, до этого имел боевой опыт, потому что во время АТО служил в Донецкой области.

Василий Ленко из Черновцов, нацгвардеец с многолетним опытом, дважды стоял на защите Украины в Серебрянском лесу в Луганской области, превращенном войной в зону непрерывных боев. Более полутора лет это место подвергалось штурмам российских сил, что превратило лес в вид лесостепи, где вместо леса остались одни стволы.

Его историю рассказали в сюжете Суспільного.

Ленко, защищавший позиции почти шесть месяцев, рассказывает о сложностях, с которыми столкнулись военные в этом регионе. Открытая местность значительно усложняла оборону, ведь вражеские дроны и авиация постоянно находили их позиции.

К Нацгвардии Украины Василий присоединился в 2016 году, имея за плечами опыт службы в Донецкой области во время АТО. С началом полномасштабного вторжения он уже был в составе подразделения в Черновцах и не колеблясь присоединился к резервной роте, отправившейся на выполнение боевых задач.

На линии фронта в Серебрянском лесу, где вражеские силы были удалены всего 70 метров, задачей украинских военных было не только отбить атаку, но и заставить врага отступить, по возможности осуществляя контратаки.

"Даже, если бы я не был военным, все равно бы туда поехал. Я должен был ехать, потому что никто, кроме нас. Это была первая линия. Большинство леса сгорело. Все повалено и разрушено. Самое страшное, когда заходишь и выходишь с позиций, потому что это открытая местность, где постоянно летают дроны. Если они тебя видят, значит, работает артиллерия", – говорит Ленко.

Военный говорит, на позициях в лесу было простое правило – "хочешь выжить, то копай. Чем глубже, тем лучше". Василий упоминает о необходимости постоянного укрепления позиций, ведь легкий песок делал окопы ненадежными. Попытки оградить себя от обстрелов требовали неустанного труда и изобретательности. Страх перед авиацией и артиллерией, анонсировавшихся по радио, заставлял воинов максимально концентрироваться на обороне, готовых к любым испытаниям.

Находясь на фронте дважды, летом и зимой, Василий сталкивался с разными тактиками ведения войны, включая применение врагом управляемых бомб и усовершенствованных дронов. Каждый день на передовой становился новым уроком, требуя от военных адаптации к изменяющимся условиям и тактикам врага.

Сейчас Василий продолжает службу в Черновцах, но готов в любой момент вернуться на передовую, где его опыт и преданность делу могут понадобиться.

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