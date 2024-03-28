Споры плесени повсюду вокруг нас, и все, что им нужно для активации, это немного влаги и тепла.

Небольшие колонии плесени на стенах, даже токсичные, можно очистить с помощью некоторых базовых дезинфицирующих средств, которые, вероятно, имеете под рукой. Просто соблюдайте процедуры безопасности.

Итак, как очистить стены от плесени

Смешайте раствор для очищения плесени

В пластиковом ведре смешайте одну часть жидкости для мытья стены от плесени, смешайте раствор из столовой ложки жидкости для мытья посуды, 1/2 стакана хлорного отбеливателя и одной чашки теплой воды в пульверизаторе. Жидкость для мытья посуды помогает раствору подольше держаться на стене, чтобы уничтожить споры плесени.

Защитите себя

Когда вы решите очистить стены. от плесени, лучше всего одеть старую одежду, которую вы не прочь забрызгать отбеливателем и которую можно постирать в горячей воде, чтобы удалить споры плесени, которые могут разлететься на поверхность. Наденьте маску (рекомендуется N-95), защитные очки и перчатки.

Увеличьте вентиляцию в комнате

Для улучшения вентиляции во время уборки откройте окна или установите циркуляционный вентилятор. Если вы работаете в ванной комнате, включите вентилятор ванной комнаты и используйте вытяжной вентилятор на кухне.

Нанесите очищающий раствор

Моющий раствор можно наносить с помощью пульверизатора или губки. Лучше всего удастся очистить стены от плесени, начиная снизу и продвигаясь вверх. Это предотвращает распространение спор и появление пятен на стене. Поверхность стены должна быть полностью влажной, но не перенасыщенной, чтобы предотвратить повреждение гипсокартона. Если плесень находится у потолка, всегда используйте крепкую лестницу или наносите раствор чистой губчатой ​​шваброй.

Высушите стену на воздухе

Не вытирайте моющий раствор. Дайте стене высохнуть на воздухе.

Проверьте, не осталось ли пятен

Когда стена полностью высохнет, проверьте, нет ли на ней темных пятен. Если они остались, повторите шаги со свежим раствором хлорного отбеливателя. Если нет – поздравляем, вам удалось очистить стены от плесени.

Источник: thespruce

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