В сумме данные займут очень много пространства, особенно если вы не проводили чистку, оставили дубликаты фото или сохраненные скриншоты из диалогов.

Память на устройстве постепенно заполняется ненужными файлами, лишними документами, дубликатами фото и кэшем. Если не заниматься очисткой телефона вовремя, оно постепенно начнет хуже работать и при этом быстрее разряжаться. Есть несколько простых способов по очистке телефона, что помогут освободить его память.

Удалите сохранённые файлы из мессенджеров. В мессенджерах мы обмениваемся большим количеством файлов с близкими, друзьями и коллегами. Изображения и прочие документы могут загружаться автоматически в память устройства из персональных чатов и каналов. В сумме данные займут очень много пространства, особенно если вы не проводили чистку, оставили дубликаты фото или сохраненные скриншоты из диалогов. Из каждого приложения лучше кэш удалять вручную, заходя в настройки. Также почистите материалы диалогов.

Сотрите загруженную музыку в приложениях для прослушивания. Особенно на Ютуб, если не отключить функцию автоматической загрузки, многие видео, что вы не смотрели, будут все равно сохранены на устройство. Очистите кэш в настройках плеера или в проигрывателях отдельно, чтобы освободить память, уберите автосохранение треков и видео.

Избавьтесь от копий фото и видео в настройках телефона, не забывайте про корзину – мусор там хранится до месяца. Воспользуйтесь облачным хранилищем, что значительно сэкономит вам память телефона.

Не стоит забывать и о данных браузера. Если вы активно пользуетесь им на телефоне, стоит очищать память активнее, чтобы не засорять личное пространство.

Также вы можете спокойно избавиться от лишних программ, которые не используете или к которым временно потеряли интерес. В Google Play легко проверить все ранее установленные и удалённые утилиты.

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