Память на устройстве постепенно заполняется ненужными файлами, лишними документами, дубликатами фото и кэшем. Если не заниматься очисткой телефона вовремя, оно постепенно начнет хуже работать и при этом быстрее разряжаться. Есть несколько простых способов по очистке телефона, что помогут освободить его память.
Удалите сохранённые файлы из мессенджеров. В мессенджерах мы обмениваемся большим количеством файлов с близкими, друзьями и коллегами. Изображения и прочие документы могут загружаться автоматически в память устройства из персональных чатов и каналов. В сумме данные займут очень много пространства, особенно если вы не проводили чистку, оставили дубликаты фото или сохраненные скриншоты из диалогов. Из каждого приложения лучше кэш удалять вручную, заходя в настройки. Также почистите материалы диалогов.
Сотрите загруженную музыку в приложениях для прослушивания. Особенно на Ютуб, если не отключить функцию автоматической загрузки, многие видео, что вы не смотрели, будут все равно сохранены на устройство. Очистите кэш в настройках плеера или в проигрывателях отдельно, чтобы освободить память, уберите автосохранение треков и видео.
Избавьтесь от копий фото и видео в настройках телефона, не забывайте про корзину – мусор там хранится до месяца. Воспользуйтесь облачным хранилищем, что значительно сэкономит вам память телефона.
Не стоит забывать и о данных браузера. Если вы активно пользуетесь им на телефоне, стоит очищать память активнее, чтобы не засорять личное пространство.
Также вы можете спокойно избавиться от лишних программ, которые не используете или к которым временно потеряли интерес. В Google Play легко проверить все ранее установленные и удалённые утилиты.
Последние новости Украины:
Как объединить два смартфона между собой.
Как почистить смартфон, чтобы он не тормозил