Под постом Рыженко многие украинцы оставили комментарии, в которых желают выздоровления Алексея и скорейшего возвращения домой.

Врачи в Днепре спасли 43-летнего Алексея из Киева, получившего серьезные ожоги, когда его танк был ранен во время военных действий. Чудом он удалось выбраться из пламенного транспортного средства.

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко рассказал эту историю на своей странице в Facebook .

"С самого начала войны Алексей пошел в военкомат с удостоверением водителя автомобиля и водителя трактора. После второго визита в комиссариат был мобилизован, стал танкистом", - объясняет врач.

Боец получил ранения во время боев на Славянском направлении, когда вражеская ракета ударила в его танк, транспортное средство вспыхнуло. Алексею чудом удалось выбраться из горящей техники.

После этого он попал в стабилизационный пункт, а затем в военный госпиталь, и только к вечеру того же дня его доставили в больницу Мечникова. У него серьезные ожоги лица, обломки и ранения конечностей, грудной клетки и брюшной стенки, а также переломы обеих голеней. Военного прооперировали, ему наложили аппараты наружной фиксации.

Врачи уверены, что после лечения Алексей сможет вернуться к нормальной жизни.

"Больше всего хочет увидеть жену и двоих детей, просится как можно быстрее на эвакуацию в Киев. Говорит: "дома я и такой понадоблюсь". Такие воины как Алексей, нам дают надежду, что ценой здоровья и жизни наступят лучшие времена для нашей Украины", – добавляет врач.

Многие украинцы оставили под этим постом Рыженко комментарии, желая Алексею скорейшего выздоровления и возвращения домой.

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