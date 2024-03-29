Постоянные обновления на фоне использования телефона сильно потребляет заряд батареи, даже если вы не заходите в приложения.

Если телефон начал медленнее загружать приложения, открывать вкладки в браузере и в принципе начал разряжаться быстрее с медленной работой, тогда следует провести оптимизацию устройства без обращения в сервисный центр. Иногда даже очистка памяти, обновление ОС и удаление лишних приложений могут сильно улучшить работу вашего телефона.

Чтобы улучшить использование смартфона, нужно удалить некоторые энергопотребляющие приложения, которые вы могли установить ранее. К примеру, полная версия Facebook, она очень сильно садит вашу батарею, сохраняется в системе для автозапуска и подгружает ненужные данные. Лучше всего использовать облегченную версию для телефона, которую можно скачать в плеймаркете.

Не менее «прожорливыми» являются и приложения, показывающие погоду в режиме реального времени. Постоянные обновления на фоне использования телефона сильно потребляет заряд батареи, даже если вы не заходите в приложения и сами данные не обновляли. Для того, чтобы быть в курсе, какая погода сегодня, достаточно посмотреть прогноз на неделю в Google или зайти на сайт синоптиков, это не потребует много времени.

Антивирусные программы не менее тормозят ваш телефон во время использования. Если вы не устанавливаете программы из недоверенных источников, антивирус может быть излишним.

Для очистки кэша приложений рекомендуем использовать стандартные инструменты, не скачивайте приложения, которые якобы обещают очистить весь мусор с телефона. По факту – они ничего из этого не делают.

Различные модификации на ваш браузер и его замена тоже играют роль в зависании системы. Проще всего использовать установленный браузер, что был во время покупки телефона, чем скачивать новые.

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