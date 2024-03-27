Убирая ванную комнату, не забывайте стирать коврик . Хотя на нем может не быть видимой грязи, как на раковине или унитазе, коврики для ванной комнаты используются почти каждый день, что делает их чувствительными к плесени и накоплению бактерий. В идеале вы должны регулярно стирать коврик для ванной. Но поскольку большинство типов ковриков для ванной комнаты, включая варианты из микрофибры, синели и пластика или резины, можно легко почистить в стиральной машине, это не должно быть хлопот. Вот как стирать, сушить и ухаживать за ковриком для ванной комнаты.

Как стирать коврик для ванной

Встряхните его

Вынесите коврик для ванной на улицу и хорошенько его стряхните. Это удалит любой мусор — и поможет предотвратить его попадание в вашу стиральную машину.

Прочтите инструкции по уходу

Перед стиркой всегда рекомендуем ознакомиться с инструкциями по уходу за ковриком для ванной комнаты, которые должны быть на всех текстильных изделиях. На этикетке по уходу должна содержаться информация о составе ткани и инструкциях по чистке.

Загрузите стиральную машину

Поместите коврик для ванной в стиральную машину. Вы можете использовать обычный стиральный порошок и обычный цикл стирки, чтобы стирать коврик. С ковриком для ванной комнаты можно стирать и другие вещи, например полотенца или небольшой коврик, но не перегружайте машину. Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, равномерно распределите вещи вокруг мешалки. Убедитесь, что температура воды холодная и начните цикл.

Высушите коврик

Или повесьте коврик для ванной комнаты, чтобы он высох на воздухе, или поместите его в сушилку на самом низком нагреве.

Как стирать коврик для ванной вручную

Если в инструкциях по уходу за ковриком для ванной комнаты рекомендована ручная стирка или коврик для ванной имеет износ, который может ухудшиться во время машинной стирки или повредить вашу стиральную машину, ручная стирка может быть лучшим вариантом.

В зависимости от размера коврика вы можете стирать его в раковине, ванной или любой другой емкости, которая его поместит. Наполните емкость холодной водой и небольшой капелькой моющего средства. Держите коврик погруженным в воду не менее 30 минут. Когда время истечет, потрите коврик руками и прополощите коврик, пока не исчезнут остатки мыла. После полоскания выжмите лишнюю воду и высушите коврик для ванной.

Источник: thespruce

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