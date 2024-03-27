Обнаружение плесени на поверхности матраса вызывает беспокойство, поскольку это может свидетельствовать о гораздо более глубокой проблеме внутри матраса.

Плесень появляется на матрасе, если условия внутри и вокруг него слишком теплые и влажные. Если плесень быстро обнаружить, то ее может быть легко избавиться.

Как часто чистить матрас от плесени

Если на матрасе обнаружена плесень, его следует немедленно очистить или утилизировать матрас в соответствии с указаниями местного муниципалитета. До тех пор пока есть споры, а матрас находится при оптимальной температуре и влажности, они будут продолжать расти.

Как избавиться от плесени на матрасе

Носите защитное снаряжение и улучшайте качество воздуха

Чтобы уменьшить вероятность аллергической реакции на споры плесени, надевайте средства защиты глаз, маску и резиновые перчатки. Носите одежду, которую можно бросать в стиральную машину.

Если возможно, разместите воздухоочиститель в комнате, чтобы помочь уловить споры плесени, которые попадут в воздух.

Снимите все постельные принадлежности

Снимите все постельные принадлежности, включая защиту матраса, и постирайте их в самой горячей воде, подходящей для ткани. Добавьте дезинфицирующее средство - хлорный отбеливатель, дезинфицирующее средство на сосновом масле или фенольное дезинфицирующее средство, которое безопасно использовать на ткани.

Высушите постельное белье при высокой температуре, подходящей для ткани, как последний шаг, чтобы убедиться, что вам удалось избавиться от плесени.

Пылесосьте матрас

Используйте мощный ручной пылесос или напольный пылесос со шлангом и щеткой для обивки. Начните с одного конца матраса и пропылесосите всю поверхность – даже те участки, на которых не видно плесени. Не забудьте пропылесосить бока матраса.

Если возможно, переверните матрас и проверьте другую сторону на наличие плесени и повторите пылесосение.

Когда процесс пылесоса закончится, вынесите пылесос на улицу, чтобы уменьшить вероятность распространения спор плесени, и опорожните одноразовый мешок в мусорный мешок. Плотно закройте мусорный мешок и выбросьте его в мусорное ведро на улице, чтобы полностью избавиться от плесени.

Лечите рост плесени

Места, где растет плесень, необходимо очистить средством, уничтожающим споры. Нельзя насыщать матрас чрезмерным количеством влажного раствора, поскольку это может повредить матрас. Очистители не влияют на споры плесени глубоко внутри матраса.

Чтобы уничтожить плесень на поверхности матраса, смешайте 50:50 раствор изопропилового (тертового) спирта и воды. Смочите чистую ткань в растворе и осторожно потрите заплесневевшую поверхность матраса круговыми движениями.

Когда на участке исчезнет видимая плесень, смочите ткань в чистой воде и промойте это место.

Используйте спрей для дезинфекции тканей

После очистки и ополаскивания опрыскивайте место дезинфицирующим спреем для тканей, предотвращающим развитие плесени на мягких поверхностях в течение 14 дней.

Тщательно высушите

Добавьте циркуляционный вентилятор или поместите матрас под прямой солнечный свет, чтобы он высох как можно быстрее и тщательнее. Вот и все – вам удалось избавиться от плесени.

Источник: thespruce

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