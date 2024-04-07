Бывший руководитель Самборского районного военкомата Сергей Бабич вместе с семьей за последние несколько лет совершил значительные приобретения, включая квартиры во Львове, новыми автомобилями, и указал большие суммы доходов.

В 2023 году он заявил о 1,8 млн грн дохода от военкомата и 4,6 млн грн других доходов. НАПК обвинило его в приобретении активов, не соответствующих официальным доходам, после чего Бабич был уволен с должности.

Согласно декларации, жена Бабича, Ирина, купила пять квартир во Львове и одну в Киеве, помимо прочего недвижимого имущества, имея зарплату, не превышающую 100 тыс. грн в год. Эти покупки были совершены в течение 2020-2022 годов.

В 2023 году Сергей Бабич приобрел Lexus RX 350 (2021 года выпуска) за миллион гривен – это по меньшей мере вдвое дешевле рыночных предложений на сайтах продаж авто. Пока это единственный автомобиль военного, но до этого он ездил на Toyota Land Cruiser (2019 года выпуска) и Volkswagen e-Golf (2019 года выпуска).

Часть имущества уже экс-начальника РТЦК и его жены приобрел Иван Симеон – он является совладельцем и руководителем львовской фирмы «Евробудкомплекс», занимающейся торговлей древесиной и стройматериалами, а также директором фирмы «Зенит Украина», производящей металлические изделия на Самборщине. В 2022 году Сергей Бабич одалживал у него 60 тыс. долларов.

В том же году Сергей и Ирина Бабичи подали на развод и судились по разделу имущества, но судебный процесс так и не был завершен.

В сентябре 2023 года НАПК обвинило начальника Самборского РТЦК и СП Сергея Бабича в приобретении необоснованных активов более чем на 4,4 млн грн. Военным объяснил, что имущество приобрел за счет сбережений семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долларов США. В судебном реестре нет решений по этому делу, однако известно, что Сергей Бабич уволен с должности.

Источник: Zahid.net

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