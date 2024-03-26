Вытирайте жалюзи от пыли по крайней мере раз в месяц и производите более глубокую очистку по крайней мере дважды в год.

Большинство тканевых жалюзи более деликатны, чем жалюзи с деревянными, виниловыми или металлическими планками. Несмотря на то, что они изготовлены из пыле- и влагостойкого защитного покрытия, их необходимо регулярно чистить. С помощью нескольких чистящих средств и инструментов вы сможете легко почистить жалюзи.

Как чистить тканевые жалюзи

Закройте жалюзи

После того, как вы собрали все чистящие средства и пылесос, опустите горизонтальные жалюзи или натяните вертикальные жалюзи на окно, чтобы они были полностью выдвинуты. Наклоните планку так, чтобы они были закрыты, открывая большую часть поверхности ткани.

Пылесосьте пыль

Используйте пылесос со шлангом и насадкой для обивочной щетки, чтобы легко вытереть пыль из жалюзи. Если у вас нет подходящего пылесоса, вы также можете очистить жалюзи от пыли, протерев каждую планку тряпкой из микрофибры.

Для горизонтальных тканевых жалюзи держитесь за низ одной рукой, чтобы стабилизировать жалюзи. Начиная с верха, осторожно проведите щеткой для обивки по каждой планке или секции. Не используйте избыточное давление, иначе вы можете повредить жалюзи. Когда одна сторона окончена, наклоните рельсы в противоположном направлении и снова пропылетесь. Если жалюзи состоят из цельного куска ткани, держите штору подальше от окна и пропылесосите обратную сторону.

Чтобы пропылесосить вертикальные тканевые жалюзи, возьмитесь за нижнюю часть каждой планки и пылесосите сверху вниз. Уборка пылесосом движением вниз поможет предотвратить отцепку ламелей сверху. Обратите особое внимание на верхнюю фурнитуру, которая может улавливать и удерживать пыль. Переверните рельсы и пропылесосите обратную сторону.

Осмотрите на наличие пятен

После того, как вы почистили жалюзи от пыли, осмотрите их на наличие пятен от брызг пищи, липких рук или экскрементов насекомых.

Смешайте очищающий раствор

Налейте две чашки теплой воды в миску и добавьте несколько капель (не более 1/4 чайной ложки) средства для мытья посуды. Перемешайте воду пальцами или ложкой, чтобы растворить моющее средство.

Теперь можно чистить жалюзи от пятен

Смочите ткань из микрофибры в моющем растворе и отожмите, пока из ткани не перестанет капать. Поместите одну руку за место, требующее очищения. Это поможет предотвратить повреждение ткани.

Используйте увлажненную в мыльном растворе ткань, чтобы аккуратно промокнуть пятно. Не тритесь, иначе ткань может порваться или потереться. Если есть трудновыведенное пятно, смочите влажную ткань в небольшом количестве сухой пищевой соды, а затем осторожно потрите пятно. Пищевая сода действует как мягкий абразив, помогающий удалить пятно.

Смочите чистую ткань из микрофибры в обычной воде и отожмите до влажности, чтобы промыть область. Вытирание остатков мыла поможет предотвратить обесцвечивание.

Высушите жалюзи на воздухе

Оставив жалюзи полностью раскрытыми, дайте им высохнуть на воздухе. Не нагревайте феном или обогревателем.

Вот и все – вам удалось почистить ваши тканевые жалюзи!

Источник: thespruce

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