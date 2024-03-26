Чем длиннее жир остается на вашей джинсовой ткани, тем труднее будет удалить жирное пятно из ткани.

Никогда не весело получить пятно на одежде, но нет пятна хуже жирного. Сначала вы наслаждаетесь вкусным куском пиццы, а затем – вы смотрите на большое масляное пятно, думая, сможете ли вы когда-нибудь снова носить эти джинсы.

Не бойтесь – есть много простых методов, как вывести жирные и масляные пятна из одежды. Кроме того, это можно сделать с помощью уже имеющихся у вас дома предметов.

Как вывести жирные пятна с джинсов

Сначала промокните пятно

Прежде чем что-то делать, возьмите бумажное полотенце, сложите его пополам и осторожно протрите пятно. Это поможет удалить какие-либо излишки масла или жира, которые могут просочиться на джинсовую ткань. Начиная с этого шага, вы значительно упростите весь процесс удаления масляного пятна.

Обработайте пятно пищевой содой

Посыпьте пятно пищевой содой и оставьте на несколько часов. Пищевая сода впитывает масло, удаляя из ткани любой жир, который вы не смогли собрать бумажным полотенцем.

Через несколько часов, если у вас есть небольшой пылесос или пылесос со шлангом, пропылесосите излишки пищевой соды. Если у вас под рукой нет пылесоса, аккуратно удалите пищевую соду. Опять же, чем меньше масла вам придется отчистить, тем легче будет очищение.

Дальнейшие действия с мылом, водой и зубной щеткой

Затем, чтобы вывести жирное пятно, добавьте каплю мягкого мыльного средства прямо на нее. Здесь мыло для посуды лучше стирального порошка — оно творит чудеса, разрушая и растворяя жир.

Затем возьмите старую зубную щетку или мягкую губку и осторожно потрите пятно, чтобы оно стало пеной. Двух-трех минут нежной рукой должно быть достаточно.

Наконец, смойте мыло или бросьте джинсы в стиральную машину, чтобы вывести жирное пятно.

Сушите на воздухе вместо сушилки

Часто, когда имеете дело с жиром и растительным маслом на джинсах, приходится несколько раз выводить пятно из ткани. Кроме того, обработка пятна любым видом тепла может фактически привести к тому, что оно глубже проникнет в джинсовую ткань, затрудняя ее удаление.

Лучше вообще отказаться от использования сушильной машины и выбрать сушку джинсов на шнурке или на подвеске, пока не убедитесь, что жирное пятно удалось вывести. Если пятно осталось, повторяйте этот процесс, пока джинсы не будут выглядеть как новые.

Источник: thespruce

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