Никогда не весело получить пятно на одежде, но нет пятна хуже жирного. Сначала вы наслаждаетесь вкусным куском пиццы, а затем – вы смотрите на большое масляное пятно, думая, сможете ли вы когда-нибудь снова носить эти джинсы.
Не бойтесь – есть много простых методов, как вывести жирные и масляные пятна из одежды. Кроме того, это можно сделать с помощью уже имеющихся у вас дома предметов.
Как вывести жирные пятна с джинсов
Сначала промокните пятно
Прежде чем что-то делать, возьмите бумажное полотенце, сложите его пополам и осторожно протрите пятно. Это поможет удалить какие-либо излишки масла или жира, которые могут просочиться на джинсовую ткань. Начиная с этого шага, вы значительно упростите весь процесс удаления масляного пятна.
Обработайте пятно пищевой содой
Посыпьте пятно пищевой содой и оставьте на несколько часов. Пищевая сода впитывает масло, удаляя из ткани любой жир, который вы не смогли собрать бумажным полотенцем.
Через несколько часов, если у вас есть небольшой пылесос или пылесос со шлангом, пропылесосите излишки пищевой соды. Если у вас под рукой нет пылесоса, аккуратно удалите пищевую соду. Опять же, чем меньше масла вам придется отчистить, тем легче будет очищение.
Дальнейшие действия с мылом, водой и зубной щеткой
Затем, чтобы вывести жирное пятно, добавьте каплю мягкого мыльного средства прямо на нее. Здесь мыло для посуды лучше стирального порошка — оно творит чудеса, разрушая и растворяя жир.
Затем возьмите старую зубную щетку или мягкую губку и осторожно потрите пятно, чтобы оно стало пеной. Двух-трех минут нежной рукой должно быть достаточно.
Наконец, смойте мыло или бросьте джинсы в стиральную машину, чтобы вывести жирное пятно.
Сушите на воздухе вместо сушилки
Часто, когда имеете дело с жиром и растительным маслом на джинсах, приходится несколько раз выводить пятно из ткани. Кроме того, обработка пятна любым видом тепла может фактически привести к тому, что оно глубже проникнет в джинсовую ткань, затрудняя ее удаление.
Лучше вообще отказаться от использования сушильной машины и выбрать сушку джинсов на шнурке или на подвеске, пока не убедитесь, что жирное пятно удалось вывести. Если пятно осталось, повторяйте этот процесс, пока джинсы не будут выглядеть как новые.
Источник: thespruce
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