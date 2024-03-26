Пока вы не определите источник затхлого запаха, вы никогда не сможете избавиться от него, и ситуация может стать еще хуже.

Затхлые запахи достаточно характерны для дома, и они могут выходить из подвалов, стен, испорченной пищи, стиральной или душевых кабин. Обычно это указывает на наличие плесени другой проблемы.

К счастью, затхлого запаха можно избавиться.

Так как избавиться от затхлого запаха

Глубокая чистка ковров и мягкой мебели: независимо от того, делаете ли вы это сами или наймете профессионала, глубокая чистка ковров и мягкой мебели может помочь избавиться от спор плесени и соответственно затхлого запаха. Убирайте в сухой прохладный день, чтобы ткани быстро высохли.

Очистите и уберите беспорядок в каждом пространстве: кипы бумаг и книг могут удерживать влагу и создавать затхлый запах. Очистите и удалите пыль со всех поверхностей и выбрасывайте как можно больше беспорядков в каждой комнате, чтобы избавиться от этой неприятности.

Добавьте поглотители запахов: коммерческие поглотители запахов с использованием активированного угля можно повесить в шкафах или помещениях, где недостаточна циркуляция воздуха. Или воспользуйтесь миской с сухой пищевой содой, кофейной гущей или кошачьим туалетом, чтобы избавиться от запаха, и обязательно часто меняйте эти продукты.

Добавьте приятные ароматы: когда плесень исчезнет, ​​вы можете добавить более приятный аромат, кипятив на медленном огне специи или кожуру цитрусовых, зажигая свечи, используя палочки для диффузора, диффузоры для эфирных масел или коммерческие освежители воздуха.

Все эти способы очень эффективны для того, чтобы избавиться от затхлого запаха.

Источник: thespruce

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