Чтобы свести к минимуму накопление жира в будущем, протирайте микроволновую печь после каждого использования.

Все хозяева в курсе, что очистка микроволновой печи от жира может оказаться хлопотной задачей, но при наличии правильных методов с ней можно просто справиться. В сети рассказали, как эффективно очистить ее от жира.

В первую очередь убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие чистящие средства. Внимательно следуйте инструкциям и в целях безопасности надевайте перчатки и всегда отключайте микроволновую печь от сети перед чисткой и убедитесь, что все высохло.

Очистка паром.

Поместите керамическую миску, наполненную водой, в микроволновую печь и нагрейте ее на высокой мощности в течение 5–10 минут. Пар поможет растворить жир, и его будет намного легче вытереть.

Метод очистки с уксусом.

Просто добавьте две столовые ложки уксуса в две чашки воды в миске, которую можно поставить внутрь грязной техники. Нагрейте раствор в микроволновой печи на высокой мощности в течение 5-7 минут. После этого оставьте на 30 минут, не открывая дверцу, затем просто сотрите размягченный жир тряпкой.

Очистка с лимонной кислотой - аналогичен методу с уксусом. Однако вместо него используйте одну столовую ложку лимонной кислоты. Нагрейте раствор в микроволновой печи примерно 10–15 минут, затем дайте ему настояться, не открывая дверцу. После этого просто вытрите жир.

Также есть метод и с пищевой содой.

Смешайте 2–3 столовые ложки пищевой соды с двумя стаканами воды в миске, пригодной для использования в микроволновке. Нагревайте данный раствор 7–10 минут, затем оставьте на 25 минут и не открывайте дверцу. Сотрите размягченный жир губкой, посыпанной пищевой содой.

Также для удаления желтых пятен снаружи белой печи используйте хлорный отбеливатель или перекись водорода. Смочите тряпку раствором, оберните ею микроволновку и оставьте на несколько часов. Затем также просто протрите с водой.

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