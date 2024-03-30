Военные и их семьи могут платить за коммуналку на 50% меньше, или вовсе освободиться от обязательства оплаты.

Ветераны войны и военнослужащие вместе с членами их семей имеют право на определенные льготы, включая скидки на коммунальные услуги, согласно Статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

По этому законодательству льготникам ветеранам войны предоставляется 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа. Однако важно отметить, что эта скидка доступна только в том случае, если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает сумму, позволяющую получить налоговую социальную льготу. На 2024 год эта сумма составляет 4240 гривен.

Членами семей льготников, которые также могут воспользоваться этой льготой, являются супруги, несовершеннолетние дети (до 18 лет), незамужние/неженатые взрослые дети с инвалидностью с детства категорий I и II или инвалидностью I группы, лица, ухаживающие за инвалидом войны I группы, нетрудоспособные родители и лица, находящиеся на попечении или попечительстве льготника.

Дополнительно, согласно изменениям, внесенным в порядок перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги в феврале 2024 года, потребители могут быть освобождены от оплаты этих услуг в случаях, когда услуги предоставлены не в полном объеме или даже совсем не предоставлены, или если качество услуг не отвечает установленным стандартам. В случае возникновения таких обстоятельств потребитель вправе потребовать перерасчета стоимости услуг, подав акт-претензию в регуляторный орган. После получения претензии поставщик услуг обязан провести необходимую проверку. Если жалоба подтверждается, регулятор производит перерасчет в течение 30 дней и выплачивает должную компенсацию.

Источник: 24tv

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