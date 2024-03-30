Украинцы могут получить до трех тысяч гривен выплат от компании "Укрпочта".

В Украине активно работают над организацией эвакуации жителей из зон чрезвычайных ситуаций или потенциально опасных мест. Украинцам важно знать, что в зонах военного конфликта можно рассчитывать на поддержку организации эвакуации, если ваша жизнь или здоровье в опасности. Об этом сообщает адвокат Александр Головченко.

Следует разобраться, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить эвакуационные выплаты. Эти выплаты предоставляются гражданам через АО "Укрпочта", а срок получения денег составляет 10 дней с момента прибытия в безопасное место. Во время эвакуации можно получить следующие суммы:

3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей;

2000 гривен для других.

Для получения помощи необходимо иметь следующие документы:

Документ, подтверждающий ваше лицо.

Документ, содержащий РНОКПП (регистрационный номер налогоплательщика), за исключением случаев, когда физические лица отказываются от его получения по религиозным соображениям и имеют соответствующую отметку в паспорте.

Документ, подтверждающий инвалидность, при наличии.

Свидетельство о рождении ребенка или электронную форму информации из свидетельства о рождении.

Лицам, уже получавшим эвакуационные выплаты, повторная выплата предоставляться не может.

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