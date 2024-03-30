В Украине активно работают над организацией эвакуации жителей из зон чрезвычайных ситуаций или потенциально опасных мест. Украинцам важно знать, что в зонах военного конфликта можно рассчитывать на поддержку организации эвакуации, если ваша жизнь или здоровье в опасности. Об этом сообщает адвокат Александр Головченко.
Следует разобраться, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить эвакуационные выплаты. Эти выплаты предоставляются гражданам через АО "Укрпочта", а срок получения денег составляет 10 дней с момента прибытия в безопасное место. Во время эвакуации можно получить следующие суммы:
- 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей;
- 2000 гривен для других.
Для получения помощи необходимо иметь следующие документы:
- Документ, подтверждающий ваше лицо.
- Документ, содержащий РНОКПП (регистрационный номер налогоплательщика), за исключением случаев, когда физические лица отказываются от его получения по религиозным соображениям и имеют соответствующую отметку в паспорте.
- Документ, подтверждающий инвалидность, при наличии.
- Свидетельство о рождении ребенка или электронную форму информации из свидетельства о рождении.
Лицам, уже получавшим эвакуационные выплаты, повторная выплата предоставляться не может.
Последние новости Украины:
Украинцы могут получить финансовую поддержку для себя и детей: как это сделать
Украинцам могут повысить пенсию на 51%: необходимо сделать важный шаг
Выплаты 24 тысячи и более: кто в Украине может рассчитывать на такие средства