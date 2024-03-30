Украинские потребители могут снизить свои расходы на свет на 40%.

С 1 апреля 2024 года тарифы на электроэнергию в Украине поднимутся до 2,64 грн за кВт*ч. Но есть эффективный метод, который поможет сэкономить до 40% стоимости. Об этом сообщили в компании Yasno.

Экономить, как говорит компания, может помочь двухзонный счетчик.

Несмотря на стоимость двухзонного счетчика в 1,6-2,4 тысяч гривен, он оправдает себя в течение года. При этом его подключение бесплатно. Уже в некоторых городах образовались длинные очереди на установку счетчика вплоть до ноября текущего года. Для этого вам нужно установить двухзонный счетчик и подать заявку к поставщику электроэнергии.

Благодаря этому прибору можно экономить, используя "ночной" и "дневной" тарифы. Перенос работы электроприборов, потребляющих много энергии, на "ночные" часы позволяет значительно сэкономить. К примеру, при среднем потреблении 250 кВт*ч в месяц, половину которых вы можете использовать ночью, ежемесячно вы сможете сэкономить до 165 гривен.

Чтобы установить этот счетчик, необходимо выполнить следующие шаги:

Подать заявку на изменение тарифа, предъявив паспорт, идентификационный номер налогоплательщика и действующий договор на поставку электроэнергии.

Оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.

Приобрести устройство учетной записи собственноручно или у поставщика электроэнергии.

Процедура установки нового устройства в поставщике электроэнергии.

Пригласить мастера от сети для замены счетчика. Он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ обязательно требуйте акт.

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