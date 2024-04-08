Андрей, известный по позывному "Челентано", является сержантом артиллерийского подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатского военного округа. Происходит из Днепропетровщины. В течение 2014-2015 годов он проходил службу как мобилизованный в зоне АТО, а затем еще 2,5 года служил по контракту. История военной службы Андрея была опубликована на странице Закарпатского легиона в Facebook.

Во время полномасштабного вторжения россии Андрей находился в Венгрии, работая там. После нескольких дней он пересек венгерско-украинскую границу и отправился в военкомат. Именно так он попал в состав 128-й Закарпатской бригады.

"У меня даже мысли не было оставаться за границей. Меня так воспитали, учили. Есть такие понятия, как совесть и долг. Абсолютное большинство моих товарищей, с которыми мы служили в АТО и ООС, так же ушли в ВСУ в первые дни полномасштабной войны. Практически все", – отметил сержант.

В первые недели войны Андрей вместе с несколькими собратьями попал под масштабный российский обстрел с использованием "Краснополя". Это событие стало для них вторым днем ​​рождения, когда они удачно избежали опасности. Позже Андрей перешел в состав артиллерийской разведки и сейчас находится в двух километрах от российских позиций. Область, где он находится, постоянно подвергается обстрелам из артиллерии, минометов и танков.

"Услышав русский выход, я прыгнул в блиндаж, и четверо товарищей, увидев это, тоже скатились за мной. Блиндаж сразу накрыла груда глины и пыли от взрыва. Выждав несколько секунд, мы перебежали в другое укрытие. А дальше в блиндаж было еще восемь прилетов , полностью разрушивших его. Если бы хоть кто-то остался внутри, не уцелел бы", - вспомнил военный.

Несмотря на тяжелые условия, Андрей считает свою работу долгом страны. Еще в 2018 году он поступил в заочное отделение инженерно-металлургического вуза, а теперь рассматривает возможность вернуться в гражданскую специальность. У него есть поддержка своей семьи в Днепропетровщине - жены, дочери и матери.

"Россияне пытаются уничтожить нас как нацию, но у нас очень давняя история и умеем отстаивать свободу. Лично я воюю за свою страну, а для каждого украинца Украина начинается в первую очередь с родных людей", — добавил военнослужащий.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.