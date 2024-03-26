Как и с любым типом ковра, уборка пылесосом по крайней мере раз в неделю обязательна.

Разливы и пятна на ковре нужно почистить как можно скорее. Более глубокую очистку следует производить по крайней мере дважды в год.

Немедленно обрабатывайте пятна

Удаляйте разливы и пятна на ковре как можно быстрее. Вымокните жидкость бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

Для твердых пятен, таких как грязь или упущенная пища, воспользуйтесь краем кредитной карты или тупым ножом, чтобы удалить твердые частицы. Никогда не трите пятно, так как это протолкнет твердые частицы глубже в волокна.

Пылесосите или подметайте еженедельно

Регулярная уборка пылесосом или подметка по крайней мере раз в неделю будет предотвращать проникновение пыли и грязи в ковер в помещении и на улице. Если вы будете регулярным в уборку, вам не придется часто думать, как почистить ковер. Чрезмерное накопление грязи оказывает запах и абразивное действие на волокна, поэтому они скорее выглядят изношенными.

При уборке установите пылесос на самое низкое значение, поскольку ковры дома и на улице имеют очень низкий ворс. Снимите мебель и другие предметы с ковра и медленно пропылетесь или подметайте в вертикальном и горизонтальном направлениях. Эти действия помогут вам почистить ковер.

Сделайте глубокую очистку

Когда придет время, чтобы более глубоко почистить ковер, хорошо пропылетесь его с обеих сторон. Вы также можете повесить ковер на прочные перила и побить обе стороны ковра веником, чтобы разрыхлить грязь.

Пока ковер подвешен, воспользуйтесь садовым шлангом с распылительной насадкой или низкой настройкой моечной машины, чтобы смыть грязь. Если у вас нет места повесить ковер, положите его на открытом воздухе на пластиковый брезент во время чистки.

Намочив ковер, наполните ведро прохладной водой и добавьте примерно 1/4 стакана жидкости для мытья посуды или универсального чистящего средства. Нанесите мыльный раствор на ковер с помощью щетки. Особое внимание уделите сильно загрязненным участкам.

Используйте шланг или моечную машину, чтобы смыть мыльный раствор и очистить ковер. Повесьте его для высыхания. Это может занять до восьми часов, переверните его хотя бы один раз, чтобы воздух хорошо циркулировал с обеих сторон. Лучше полностью высушить коврик, прежде чем возвращать его на место.

Источник: thespruce

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