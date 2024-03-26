Узнайте раз и навсегда, действительно ли вам нужно пропустить новое белье через стиральную машину, прежде чем застелить его в постель.

После того, как вы купите в магазине новую простыню , вам останется сделать только одно: застелить кровать. Но здесь есть загвоздка. Даже если ваше новенькое постельное белье никогда не было использовано, вы должны дважды подумать, прежде чем разглаживать его по матрацу; это может повлиять на ваше здоровье. Эксперты объясняют, почему стирать новую простыню перед тем, как лечь спать на нее, всегда правильно.

Почему вы всегда должны стирать новые простыни

Действительно ли нужно стирать новые простыни перед использованием? По мнению экспертов, да, это абсолютно правильно. Таким образом вы удалите пыль и грязь, которые они могли накопить на фабрике или полке в магазине. Кроме того, эксперты отмечают, что эти аллергены могут вызвать раздражение кожи, поэтому вы захотите очистить их во избежание потенциальных проблем со здоровьем.

Как стирать новые простыни

Когда вы решили стирать новые простыни, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Поскольку разные материалы требуют разного ухода, это может помочь убедиться, что ваши простыни чисты должным образом (особенно потому, что некоторые разновидности можно стирать только вручную или в химчистке). Если нет описанных шагов, которые вы должны выполнить, постирайте простыни в горячей воде, поскольку это убьет бактерии и микробы. Выстирайте их в теплой воде, однако, если ткань особенно яркая; таким образом, цвет будет оставаться ярким.

Вы также захотите стирать простыни отдельно от других вещей в вашем белье, поскольку длинная ткань может собраться в пучки в стиральной машине; бросание их вместе с другими предметами, например полотенцами, может не привести к лучшей очистке. Александр также советует обратить внимание на материалы, из которых изготовлены ваши новые простыни, поскольку для некоторых наборов нужны отдельные моющие средства.

Как сушить новые простыни

Процесс сушки достаточно прост: бросайте простыни в сушилку, как только цикл стирки закончится, чтобы избежать появления плесени или запаха. Эксперт предлагает средние или низкие настройки; низкая температура сохранит их качество. Если вы любите сушить белье на воздухе, и если инструкции изготовителя позволяют это, он говорит, что вы можете высушить свежие простыни на солнце, чтобы они стали чрезвычайно яркими и хрустящими на ощупь.

Источник: marthastewart

Читайте также:

Как отстирать пожелтевшие простыни: поможет один раствор

Как постирать одеяло с подогревом: 4 проверенные шаги

Как правильно постирать одеяло: секреты, о которых знают все хорошие хозяйки