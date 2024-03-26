Приближается окончание отопительного сезона, но украинцев в этом сезоне ждут некоторые изменения.

Приближается завершение отопительного сезона, и для некоторых регионов эта процедура будет введена в действие по особому порядку.

24 марта во время телемарафона председатель правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий объявил, что решение о завершении отопительного сезона в некоторых областях будет принято индивидуально. Это касается регионов, наиболее пострадавших от российских атак.

Кудрицкий подчеркнул, что температура воздуха будет решать скорость завершения отопительного сезона. По его словам, нецелесообразное отключение может создать нагрузку на энергосистему.

"Когда отопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, то люди иногда догреваются электроприборами и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему", – подчеркнул он.

Кроме того, Кудрицкий заявил, что украинская энергосистема сейчас не испытывает критических рисков. Любой возможный дефицит не будет слишком серьезным.

"Мы на эту тему находимся в коммуникации с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона", - подчеркнул Кудрицкий.

Следует напомнить, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых домохозяйств.

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