Вероятно, стирать одеяло нужно чаще, чем вы думаете, и это зависит от нескольких факторов.

Одеяло является основным предметом постельного белья для многих, особенно когда погода прохладная. Но ее размер и толщина могут усложнить стирку. Несмотря на то, насколько тяжелой может показаться чистка вашего одеяла, эту задачу нужно выполнять регулярно, чтобы предотвратить накопление бактерий и аллергенов. Однако часто стирать одеяло или нет решают многие факторы.

Как часто стирать одеяло

Как правило, вы должны стирать одеяло каждые один-два месяца, но немедленно обрабатывайте пятна. Частота стирки вашего одеяла обычно не зависит от ее типа (пух, альтернативный пух и т.п.), но вы всегда должны проверять инструкции производителя, ухаживая за конкретным одеялом.

Как часто стирать одеяло с пододеяльником

Если ваше одеяло имеет пододеяльник, его можно стирать реже. Поскольку вставка под одеяло не контактирует с кожей или окружающей средой в вашей спальне, вам не нужно ее так часто чистить. Подпишитесь на стирку пододеяльника каждые один или два месяца, чаще, если вы храните его без чехла по какой-либо причине или если заметите повреждения или пятна.

Как часто стирать одеяло без простыни

Пододеялки, которые используются ежедневно без плоской или верхней простыни, следует стирать еженедельно, как и простыни и наволочки. Это происходит потому, что пот тела, чешуйки кожи и масла попадают прямо на одеяло, а не касаются плоской простыни.

Нужно ли стирать одеяло после покупки?

Всегда стирайте одеяло, когда приобретаете его впервые. Хотя это может быть незаметно, следы химикатов могут иногда оставаться в процессе производства. Кроме того, одеяла могут собирать другие раздражители при упаковке и/или транспортировке, что может вызвать зуд и дискомфорт.

Источник: marthastewart

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