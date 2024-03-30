В 2024 году некоторые категории пенсионеров могут получить ежемесячную доплату в размере 944 грн. Эту надбавку могут выплатить пенсионерам, которые достигли или превысили 80 лет согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решениям правительства .
Чтобы получить эту доплату, гражданин должен:
- достичь 80 лет или больше;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Однако если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на эту доплату.
Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинскими выводами и документально. Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум был увеличен до 2361 грн, поэтому размер доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн с начала текущего года.
Ранее Politeka также писала о пенсионерах, которые могут получить десять пенсионных окладов сразу. Для того чтобы иметь возможность на такую выплату, нужно соответствовать ряду условий. Подробнее одноразовую выплату в десятикратном размере можно прочитать в статье .
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