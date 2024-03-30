В 2024 году некоторые категории пенсионеров могут получить ежемесячную доплату в размере 944 грн. Эту надбавку могут выплатить пенсионерам, которые достигли или превысили 80 лет согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решениям правительства .

Чтобы получить эту доплату, гражданин должен:

  • достичь 80 лет или больше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Однако если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на эту доплату.

пенсия, субсидия, выплаты

Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинскими выводами и документально. Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 прожиточный минимум был увеличен до 2361 грн, поэтому размер доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн с начала текущего года.

пенсия, субсидия, выплаты

Ранее Politeka также писала о пенсионерах, которые могут получить десять пенсионных окладов сразу. Для того чтобы иметь возможность на такую ​​выплату, нужно соответствовать ряду условий. Подробнее одноразовую выплату в десятикратном размере можно прочитать в статье .

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