Беженцы из Украины, которые ищут убежище от войны в Польше, могут получить финансовую помощь. Чтобы использовать эту поддержку, следует правильно подать заявку на участие в программе. Об этом сообщила пресс-служба Narodny Dim в своем Facebook.

С 27 по 29 марта будет доступна последняя возможность зарегистрироваться в программе финансовой поддержки – Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), совместно с организацией Oxfam Great Britain. Эта инициатива предназначена для предоставления необходимой денежной помощи украинским беженцам, пострадавшим от войны и находящимся в Польше.

Помощь могут получить лица, прибывшие в Польшу после 10 февраля 2022 года и имеющие статус UKR, а также относящиеся к следующим категориям:

Проживают в воеводствах Нижняя Силезия, Любушское, Мазовецкое, Подкарпатское, Поморское, Варминско-Мазурское, Западно-Поморское.

Относятся к уязвимым группам, таким как беременные женщины, кормящие грудью, люди с инвалидностью, лица с хроническими или онкологическими заболеваниями, представители этнических групп, одинокие матери и семьи с тремя и более детьми, пожилые люди, те, кто потерял имущество и дом из-за российской агрессии в Украине, лица, ранее проживавшие в зоне конфликта, безработные или работающие неполный рабочий день.

Также важно, чтобы участник программы не получал финансовую помощь от других гуманитарных организаций.

Форма регистрации будет обнародована на страницах Narodnyj Dim в Фейсбуке и Телеграмме 27 марта и доступна до 29 марта. Процесс регистрации таков:

Заполните онлайн-форму регистрации.

Ожидайте SMS-сообщения о статусе вашей заявки.

При наличии любых вопросов вы можете обратиться к консультантам по номеру 800 11 22 33 или по электронной почте: mpca@ukraincy.org.pl .

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