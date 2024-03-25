Беженцы из Украины, которые ищут убежище от войны в Польше, могут получить финансовую помощь. Чтобы использовать эту поддержку, следует правильно подать заявку на участие в программе. Об этом сообщила пресс-служба Narodny Dim в своем Facebook.

С 27 по 29 марта будет доступна последняя возможность зарегистрироваться в программе финансовой поддержки – Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), совместно с организацией Oxfam Great Britain. Эта инициатива предназначена для предоставления необходимой денежной помощи украинским беженцам, пострадавшим от войны и находящимся в Польше.

Помощь могут получить лица, прибывшие в Польшу после 10 февраля 2022 года и имеющие статус UKR, а также относящиеся к следующим категориям:

  • Проживают в воеводствах Нижняя Силезия, Любушское, Мазовецкое, Подкарпатское, Поморское, Варминско-Мазурское, Западно-Поморское.
  • Относятся к уязвимым группам, таким как беременные женщины, кормящие грудью, люди с инвалидностью, лица с хроническими или онкологическими заболеваниями, представители этнических групп, одинокие матери и семьи с тремя и более детьми, пожилые люди, те, кто потерял имущество и дом из-за российской агрессии в Украине, лица, ранее проживавшие в зоне конфликта, безработные или работающие неполный рабочий день.

Также важно, чтобы участник программы не получал финансовую помощь от других гуманитарных организаций.

переселенцы, беженцы

Форма регистрации будет обнародована на страницах Narodnyj Dim в Фейсбуке и Телеграмме 27 марта и доступна до 29 марта. Процесс регистрации таков:

  • Заполните онлайн-форму регистрации.
  • Ожидайте SMS-сообщения о статусе вашей заявки.

беженцы, украинцы, Польша

При наличии любых вопросов вы можете обратиться к консультантам по номеру 800 11 22 33 или по электронной почте: mpca@ukraincy.org.pl .

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