Не пропустите ежедневный гороскоп для 12 знаков зодиака.

Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Ваши усилия наконец будут вознаграждены, Овен. Ваши финансовые вложения и ставки на работе в ближайшие несколько дней принесут настоящий успех. В любви дела тоже идут чудесно, независимо от того, есть ли у вас партнер или нет. С другой стороны, на этой неделе вам следует действовать умеренно и твердо, чтобы быть настолько эффективными, насколько того требует любая ситуация, которая может возникнуть на вашем пути.

В эти дни для тебя все будет более или менее нормально, Овен. Вы понимаете значимость этапа, который проходите, визуализируете свои цели и то, что нужно делать, чтобы не поскользнуться. Это дает вам ощущение, что вы контролируете ситуацию немного меньше, чем раньше. И нет ничего лучше для рожденных вашего знака, чем чувствовать, что все под контролем.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, сегодня ты не умеешь расслабляться. Решение, которое вам предстоит принять, ставит вас в довольно хрупкое напряжение. Возможно, вы пытаетесь выбирать между двумя работами или не знаете, какой путь выбрать. Вы должны взвесить плюсы и минусы каждого предложения или решить, хотите ли вы вернуться к учебе, чтобы завершить обучение. Ищите объективную информацию, которая позволит вам принять решение, которое принесет вам наибольшую пользу в вашей текущей ситуации. С другой стороны, вы знаете, что не всегда очень терпеливы со своим партнером. Вместо того, чтобы отсутствовать, вам следует задать себе вопросы о ваших отношениях и о том, какие у вас общие цели. Это все вопрос отношения и попытки изменить свою точку зрения, просто чтобы посмотреть, как все будет развиваться дальше. Не бойтесь инвестировать, потому что у вас есть все для победы.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, в целом вы заметите, что последние три недели привнесли в вашу жизнь некоторую стабильность. Ваше чувство организованности и анализа могут вскоре подвергнуться проверке кем-то или чем-то. Фактически, ваши растущие эмоции побудят вас принять более интуитивный подход к текущим проблемам. Используйте силу своей мысли, чтобы заполнить пробел в своих организаторских способностях. Кроме того, не удивляйтесь, если вам будет сложно сохранять гармонию со своим эмоциональным состоянием. У вас может сложиться впечатление, что ваши эмоции играют с вами злую шутку. Приложите усилия, чтобы баланс сохранялся какое-то время. Это мысли, которые всплыли из прошлого и могут заставить вас колебаться в любой ситуации. Смотри вперед, но не упускай из виду прошлое.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, вы любите новаторство в вопросах любви и братских и сестринских отношений. Поразмыслив, вы заметили повторяющиеся закономерности в ваших романтических отношениях. Возможно, пришло время вам расшифровать способы выражения мыслей друг друга. Вам есть чему поучиться друг у друга. Проводите больше времени вместе или выберите время, подходящее для вас обоих. И сохраняйте чувство юмора: это оружие, которое властно обезоруживает любые негативные вибрации, которые могут возникнуть вокруг вас. Кроме того, все должно идти гладко, и вы заметите, что цените их больше, чем обычно. Вы также должны обнаружить, что в любой ситуации у вас есть правильный комментарий или слово, которые могут сгладить ситуацию. Благодаря интенсивности и излиянию ваших эмоций, вы должны полностью ими насладиться. Удача и процветание также будут на вашей стороне, причем для этого вам не придется прилагать особых усилий.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, на этой неделе твоя чувствительность к другим может стать более выраженной. Вы почувствуете огромное сострадание к людям, которым повезло меньше, чем вам. Это хорошее время для вас, чтобы оказать услугу тем, кто в ней больше всего нуждается, и, таким образом, установить связи, которые приносят вам удовлетворение. Расширьте свое внимание к окружающему вас сообществу и предложите свои таланты и навыки тем, кто ожидает от вас большего. С другой стороны, все это могло показаться очень странным. Это правда, что вот уже несколько дней ветер дует в ваши паруса, но все же будьте осторожны и не поддавайтесь иллюзорному заблуждению вашего эго. Вам следует быть особенно внимательным в своих романтических отношениях, потому что очень возможно, что вы будете разочарованы отношением вашего партнера, если позволите обстоятельствам слишком быстро увлечь вас.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, в течение дня ты можешь обнаружить, что твои чувства и биение сердца могут вызвать у тебя некоторые проблемы. Возможно, вам даже будет трудно понять, в чем причина, и, как это часто бывает, вы можете стать жертвой противоречивого конфликта между вашими чувствами и разумом. Вы можете обнаружить, что общение будет самым важным сегодня. Если другим будет трудно понять или разделить ваши чувства, вы, как правило, продолжите свой путь, не спрашивая их мнения. Если вы обнаружите, что предварительные занятия затягиваются, возьмите на себя инициативу, потому что вы не в настроении тратить время зря. Возможно, до этого момента вы просто избегали близкой темы, опасаясь конфликта. Возьмите быка за рога и поговорите об этом с заинтересованным человеком.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, чтобы вам удалось поделиться своими мыслями и мнениями. В вашем случае можно сказать, что это ключ к вашим сентиментальным отношениям на данный момент. Вы можете больше не знать, кто вам подходит, даже из простого разговора. Будьте осторожны и не мечтайте слишком много о необыкновенных и романтических отношениях прямо из сценария романтического фильма. Вы еще не поняли, что с вами происходило за последний месяц. Возможно, у вас сложилось впечатление, что ситуация вышла из-под контроля, и то, что в один день оказалось совершенно несомненным, на следующий день оказалось совсем неопределенным. Задержки, неуверенность, нервозность. Короче говоря, все это порождает слишком много эмоций, и вам нужно найти некоторую стабильность, чтобы успокоить свой разум.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сегодня вы можете чувствовать себя довольно далеким от своего партнера, даже если живете с ним. Один хочет углубить отношения и чтобы было больше обязательств, а другой предпочитает оставаться свободным и легким. Эта разница не всегда очевидна, и вы задаетесь вопросом, как могут развиваться эти отношения. Конечно, вам необходимо будет подвести итоги и постараться удовлетворить две тенденции, которые являются приоритетными. Будьте честны с собой и своим партнером. Бывают случаи, когда ваши желания не так уж далеки от реальности. На самом деле, вы можете получить хорошие новости, которые позволят вам поверить в это. Но чтобы дело двигалось в правильном направлении, вам нужно собрать воедино другие элементы, которых у вас еще нет. Поэтому не связывайте будущее с тем, что у вас есть в настоящем.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, для близкого человека ты будешь центром мира. Возможно, это кто-то из офиса или кто-то из вашего круга друзей. Если вам интересно, сейчас самое время быть немного более демонстративным. С другой стороны, не играйте с чувствами, если на само чувство не отвечают взаимностью. Звезды настраиваются так, чтобы в вас была стабильная энергия. И правда в том, что это наиболее подходящее время, потому что в это время вы склонны слишком сильно позволять себе руководствоваться своей ложной интуицией. Страсть не токсична, но опасна, и вы это знаете. Если вы опуститесь на землю, это не причинит вам никакого вреда и не помешает вам на сто процентов посвятить себя своим целям, но, пожалуйста, просто добавьте небольшую дозу разума, если вы не хотите, чтобы следующий эпизод быть драмой.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сегодня будет день перемен. Воспользуйтесь этим, потому что сейчас самое время вложить немного больше в любовные или дружеские отношения. Если вы одиноки, у вас может быть более чем интересная встреча. Если у вас уже есть серьезные отношения, они могут еще больше усилиться. В любом случае поверьте себе, вы обязательно сделаете правильный выбор. Если вы только что встретили кого-то, вы можете быть удивлены мыслью о браке, детях, доме и собаке. Удивительно, что с тобой это происходит так быстро. Но, возможно, это связано с личностью вашего нового партнера или с каким-то этапом вашего существования, который призывает вас к стабильности. Внимательно изучите каждый случай. Возможно, у вас есть ответ, и это будет реальная возможность, а это и то, и другое.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

В течение дня вы можете оказаться еще более растерянным и ошеломленным, чем обычно, Водолей. Плюс, тебе интересно, что с тобой сейчас происходит. Вы, вероятно, смотрите на реальность со слишком высокой точки зрения, чтобы по-настоящему говорить о ней, но вы можете догадаться, если немного знаете себя, что вы полностью проникнуты идеалом, называемым состраданием. Но именно так вы создадите свое сказочное внутреннее богатство, и никто его у вас не отнимет. С другой стороны, сдерживающее влияние, которое произойдет, похоже, не слишком сильно повлияет на вас.

Хотя в атмосфере ощутима некоторая грусть, все, что связано с вашей общественной жизнью, изменится к лучшему. Это также результат поведения, с которым вы в последнее время справились с настоящим мастерством и которое будет отражено таким образом.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, вы будете особенно неистовы со всеми людьми, которые вам дороги и близки. Планетарные влияния этих дней стимулируют вашу привязанность к самым высоким и глубоким людям. Кроме того, эти чувства выразятся в многочисленных комплиментах, которые вы им сделаете, например, в виде небольших подарков или даже крепких объятий.

Вы чувствуете нежное прикосновение. После нескольких тяжелых дней вы полны энергии, чтобы встретить то, что ждет вас впереди. Ваши аналитические способности будут на пике. Поэтому остерегайтесь всех тех, кто, особенно на работе, захочет найти проблемы у других, потому что они окажутся в полной растерянности.

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