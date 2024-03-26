Удалите грязь, траву и другие нежелательные следы из белой обуви с помощью нескольких базовых чистящих средств.

Белая обувь является универсальным аксессуаром для любого наряда, и его можно легко одевать или носить. Но одна из его ловушек состоит в том, как легко оно накапливает грязь. Независимо от того, это ваша любимая пара белых кроссовок или кремовых кожаных босоножек, белые туфли плохо скрывают пятна, но это не значит, что вам нужно обменять их на новую пару. С некоторыми повседневными моющими средствами вы сможете почистить вашу обувь от грязи и пятен.

Как почистить белые кожаные туфли

Кожу не следует чистить какими-либо отбеливателями. Вместо этого вам нужно будет сделать пасту из пищевой соды и воды.

Снимите шнурки и отложите их, чтобы очистить позже.

Сделайте пасту из пищевой соды и воды.

С помощью сухой нейлоновой щетки обработайте всю поверхность обуви пастой.

Затем слегка влажной мягкой тканью удалите пасту.

Повторите, если нужно, пока вся паста не будет удалена.

Дайте обуви высохнуть на воздухе в течение ночи.

После того, как обувь полностью высохнет, добавьте кондиционер для кожи.

Как почистить белые парусиновые ботинки.

В отличие от одежды, большинство обуви обычно не поставляется с инструкциями по уходу, поэтому трудно понять, как ее чистить. Если вы пытаетесь почистить пару белых парусиновых ботинок, начните с наших советов.

Снимите шнурки и отложите их, чтобы очистить позже.

Очистите обувь сухой нейлоновой щеткой, чтобы удалить остатки грязи или земли.

Добавьте 1 столовую ложку отбеливателя в 1 литр воды и перемешайте.

Работая с одной частью обуви за раз, погружайте щетку в отбеливающий раствор и осторожно протрите полотно круговыми движениями.

Продолжайте этот шаг, пока не будет обработана вся обувь.

Подождите одну минуту, затем сбрызните все обработанные участки перекисью водорода.

Полностью промойте первую обувь чистой водой.

Повторите для другого ботинка.

Дайте обуви высохнуть на воздухе в течение ночи.

Как почистить белые сетчатые туфли

Обувь с сеткой следует чистить осторожно, чтобы не задеть ткань.

Снимите шнурки и отложите их, чтобы очистить позже.

Используйте щетку с мягкой щетиной и удалите любую грязь, пыль или мусор из сетчатой ​​ткани.

В миске смешайте тёплую воду с небольшим количеством мыльного средства.

Смочите тряпку из микрофибры или губку в моечном растворе и осторожно протрите сетчатую поверхность обуви мягкими круговыми движениями.

Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы вытереть моющий раствор, убедившись, что удалили остатки мыла.

Дайте обуви высохнуть на воздухе в течение ночи.

Как почистить белую замшевую обувь

Перед чисткой точечно обработайте скрытую часть обуви, чтобы моющий раствор не повредил материал. После чистки проведите по обуви замшевую щетку.

Снимите шнурки и отложите их, чтобы очистить позже.

Используйте щетку с мягкой щетиной и удалите любую грязь, пыль или мусор из замшевой ткани.

В миске смешайте равные части белого уксуса и воды.

Смочите чистую ткань раствором и осторожно протрите любые загрязненные участки.

Промокните участок сухой тканью, чтобы впитать лишнюю влагу.

Чтобы избежать тяжелых пятен или обновить замшу, держите обувь над ручным отпаривателем на безопасном расстоянии. Дайте пару проникнуть через замшу на несколько секунд.

Используйте чистую ткань, чтобы осторожно промокнуть область.

Щеткой для замши осторожно почистите всю поверхность обуви в одном направлении.

Набейте обувь газетой или обувными елками, чтобы сохранить форму.

Дайте обуви высохнуть на воздухе в течение ночи.

Когда обувь полностью высохнет, почистите ее еще раз щеткой для замши, двигаясь в одном направлении, чтобы обеспечить стабильный вид.

Нанесите замшевый протектор, следуя инструкциям на продукте.

Источник: marthastewart

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