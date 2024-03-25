Также иногда рекомендуется попробовать загрузиться в безопасном режиме, когда вам будут доступны только предустановленные приложения.

В мире достаточно большое количество различных моделей телефонов, их функции, доступность и дизайн отличаются, при этом каждый из смартфонов может столкнуться с зависанием, проблемой с зарядкой или с проблемой с сенсором. Если телефон прекратил реагировать на касания, можно выбрать несколько способов для устранения проблемы, чтобы не отправляться в сервис.

Самым первым вариантом для многих является перезагрузка телефона, что может избавить от ошибки с сенсором, если это было простое зависание системы. Для этого зажмите кнопку блокировки и выберите пункт "Выключение". После выключения подождите минуту и снова включите телефон.

Также иногда рекомендуется попробовать загрузиться в безопасном режиме, когда вам будут доступны только предустановленные приложения – в таком случае, возможно ошибка была именно с одним из ваших приложений, что спровоцировало зависание сенсора. Для включения безопасного режима выключите телефон, затем включите его, зажав кнопку уменьшения громкости в момент загрузки.

Сброс к заводским настройкам является серьезным шагом, если сенсор продолжает подвисать и дело не в поломке экрана или системной ошибке. Сброс к стартовым настройкам полностью очистит ваш смартфон от приложений, всех личных данных, фото и других файлов, следует быть осторожным.

Дополнительные причины: Некоторые другие причины неполадок с экраном могут включать переохлаждение/перегрев устройства, низкий заряд батареи или переполненную память. В таких случаях рекомендуется охладить или нагреть телефон до комфортной температуры, подзарядить его или освободить часть памяти.

Если ни один из перечисленных методов не помог, возможно, причина кроется в механической поломке. В таком случае лучше обратиться в сервисный центр.

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