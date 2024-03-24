Да, вам нужно почистить этот прибор для прачечной: липкие пятна и накопление воды могут повредить вашу одежду и сократить срок службы утюга.

У вашего утюга есть одна главная задача: избавить вашу одежду от всех этих неприглядных складок. Но этот прибор не может справиться со складками или разгладить складные воротники, если он не чист. Остатки и минеральные отложения могут накапливаться на подошве с течением времени, а избыток влаги в резервуаре для воды может привести к образованию плесени. И то, и другое может повлиять на производительность вашего утюга или, что еще хуже, привести к ожогам на одежде. Поэтому важно знать, как почистить ваш утюг.

Как почистить утюг

Хотя ваш утюг является инструментом для чистки, он требует определенного регулярного ухода, чтобы функционировать должным образом.

Чтобы очистить утюг, вентиляционные отверстия и подошву, начните с приготовления самодельного средства для чистки утюга. Смешайте пищевую соду и воду в соотношении 2:1 для создания пасты.

Нанесите пасту на подошву утюга, покрыв участки с тяжелыми минеральными отложениями и протрите влажной тканью.

Смочите ватные тампоны в дистиллированной воде и вставьте концы в паровые отверстия.

Слейте воду из резервуара и добавьте дистиллированную воду или смесь 1/4 стакана белого уксуса и 3/4 стакана дистиллированной воды.

Запустите утюг на полную пару.

Осторожно передвигайте утюгом туда-сюда над миской. Вода и пар смоют с подошвы любую накипь и пыль.

Когда резервуар для воды опустеет, это означает, что вам удалось почистить ваш утюг.

Как почистить подошву утюга от пятен

Когда подошва вашего утюга липкая от тех заметных черных пятен — сочетание следов выгорания, расплавленных волокон ткани, накопление влаги, грязи и пыли — вы можете обновить его, используя только два основных чистящих средства: сухое хлопковое полотенце и соль.

Следуйте инструкциям, чтобы удалить липкие черные пятна с подошвы утюга:

Включите утюг на самый высокий уровень и полностью выключите подачу пара.

Проведите горячим сухим утюгом по сухому хлопковому полотенцу, пока оно не станет чистым.

Насыпьте столовую ложку соли на газету, бумажное полотенце или сухое хлопковое полотенце и повторите. Внимательно следите за этим процессом, чтобы предотвратить угрозу безопасности.

Источник: marthastewart

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