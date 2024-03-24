От машинной стирки до точечной чистки, вот как удалить пятна и грязь, чтобы кроссовки выглядели свежими.

Нет ничего лучше, чем обуть новые кроссовки . Они четкие, чистые и готовы к работе. Но не пройдет много времени, как появятся грязь, пятна от травы, жир и потертости. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно чистить кроссовки и следить за правилами ухода. Некоторые кроссовки лучше стирать вручную, а другие выдерживают стиральную машину.

Как чистить кроссовки вручную

Чистить кроссовки вручную – это лучший способ для более деликатной обуви, такой как кроссовки с украшениями, из нескольких материалов или изготовленные из сетки.

Используйте сухую щетку или зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи из обуви.

Сделайте мягкую чистящую смесь из теплой воды и 2 столовых ложек стирального порошка.

Снимите шнурки. Намочите их, пока вы чистите обувь.

Используйте щетку, чтобы чистить кроссовки, сосредотачиваясь на местах, где больше пятен или наростов. Вы даже можете добавить средство для мытья борющейся с жиром посуды для сильно загрязненных мест. Не забывайте, что нижняя часть подошвы тоже должна быть очищена!

Высушите кроссовки и шнурки на воздухе.

Как чистить кроссовки в машине

Как правило, кроссовки из хлопка, холста, нейлона или полиэстера выдерживают интенсивные циклы стирки и отжима в стиральной машине, и это может быть самым эффективным способом очистки вашей пары кроссовок.

Однако прежде чем чистить кроссовки, проверьте этикетку по уходу. Могут быть конкретные указания по температуре воды и типу наилучшего цикла.

Если все понятно, машинная стирка кроссовок занимает всего несколько шагов.

Очистите любую грязь или пыль сухой щеткой или зубной щеткой. Прежде чем бросить его в стиральную машину, вы захотите сбить излишки.

Снимите шнурки.

Положите кроссовки и шнурки в мешок для белья.

Предполагая, что ваши кроссовки не покрыты грязью, попробуйте носить их с той же нагрузкой, что и темные полотенца или другие тяжелые вещи. Это поможет ограничить ушибы, которые могут возникнуть, когда кроссовки лежат отдельно в стиральной машине.

Выстирайте нагрузку на прохладе с обычным моющим средством. Если вы стираете их в теплом или горячем состоянии, вы можете дать усадку кроссовок или деформировать любой пластик на подошве.

Высушите на воздухе свои блестящие чистые кроссовки и шнурки.

Источник: marthastewart

Читайте также:

Как постирать кроссовки в машинке и не испортить их: полезные советы

Как почистить белые кроссовки: несколько полезных советов

Как стирать кроссовки в машинке, чтобы не повредились: маленькая хитрость