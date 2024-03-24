Когда пот взаимодействует с жиром на коже или ингредиентами дезодоранта, он может оставлять пятна.

Пот является естественной частью жизни, но часто он может оставлять нежелательные запахи и пятна на нашей одежде. Хотя сам пот в основном состоит из воды, изменение цвета происходит, когда он вступает в контакт с растительными маслами, грязью и бактериями на вашей коже. Кроме того, пот может оставлять пятна, когда он смешивается с вашим дезодорантом в зависимости от типа, который вы используете. Независимо от причины, пятна от пота легко вывести с помощью натуральных чистящих средств, которые, вероятно, уже есть в вашем доме.

Как вывести пятна от пота

Лучший способ вывести пятна от пота – дистиллированный белый уксус. В общем, этот метод можно использовать на разных тканях, но рекомендуется сначала испытать его на небольшом, незаметном участке одежды, чтобы убедиться, что он не вызывает никаких повреждений или изменения цвета.

Смешайте равные части воды и дистиллированного белого уксуса в миске.

Промокните загрязненный участок смесью с помощью чистой ткани или губки.

Круговыми движениями осторожно потрите тканью загрязненный участок.

Оставьте смесь на пятне.

Промойте область холодной водой, чтобы удалить смесь.

Используя мягкое жидкое моющее средство, постирайте одежду в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу.

Выньте одежду из стиральной машины и убедитесь, что вам удалось вывести пятна от пота.

Если они все еще там, повторите шаги выше или воспользуйтесь чем-нибудь более эффективным.

Как вывести стойкие пятна от пота

Если пятна остаются после обработки дистиллированным белым уксусом, обратитесь к пищевой соде, чтобы удалить их.

Смешайте пищевую соду и воду для создания пасты.

Распределите пасту по загрязненному участку.

Дайте пасте постоять 20 минут.

Промойте участок холодной водой, чтобы удалить пасту.

Используя мягкое моющее средство, постирайте одежду в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу.

Источник: marthastewart

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