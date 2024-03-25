При стирке белого белья помните, что даже при тщательной сортировке эта одежда может со временем измениться с виду.

Из многих домашних задач, которые мы выполняем каждый день, стирать белую одежду кажется простым делом. Хотя процесс может показаться простым, регулярная стирка может негативно сказаться на вашей одежде, поэтому важно понимать необходимые шаги для достижения идеальной загрузки белья.

Как стирать белую одежду

Первое, что нужно помнить - стирать белую одежду необходимо отдельно от других вещей. Отделение является ключевым фактором для поддержания чистоты белого белья, поскольку оно предотвращает поглощение бельем других цветов. Если вы хотите пойти дальше, подумайте о сортировке чистой белой одежды от «легкой» одежды с узорами, вышивкой или бледными оттенками, такими как желтая.

Перед стиркой белой одежды замочите сильно загрязненные вещи в энзимном моющем средстве или кислородном отбеливателе и постирайте их отдельно. Стирайте белое белье, выбрав на стиральной машине настройку горячей воды. Добавьте моющее средство (выберите содержащее альтернативный отбеливатель и/или ферменты), используя максимальное рекомендуемое количество. Вы можете повысить очищающее действие моющего средства, добавив усилитель стирки, например буру, кислородный отбеливатель или стиральную соду, чтобы сохранить белье.

Как вывести пятна на белой одежде

Чтобы вывести пот и другие жирные пятна, предварительно обработайте их жидким моющим средством, жидкостью для мытья посуды или шампунем (используйте бесцветные во избежание переноса красителя). Осторожно вотрите жидкость в ткань чистой зубной щеткой или щеткой для нанесения кожи лица. Для щекотливых тканей пропустите щетку и используйте губку или просто пальцы, чтобы не повредить волокна.

Устраняйте цветные пятна, такие как разлитая пища (скажем, кофе или сок) и пожелтение под мышками, которые являются остатками антиперспиранта или дезодоранта, нанося неразбавленный жидкий кислородный отбеливатель непосредственно на ткань перед стиркой.

Раз в месяц или когда ваши белые вещи станут тусклыми, попробуйте стирать белую одежду средством для снятия краски или замочите вещи в кипятке и кислородном отбеливателе в тазике (это подходит только для тканей, не дающих усадки).

Источник: marthastewart

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