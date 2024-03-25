Мерцающие свечи создают настроение званого ужина, но в пятнах от воска нет ничего волшебного. Однако не отчаивайтесь; удалить воск самостоятельно относительно легко, а с более щепетильными вещами вам поможет профессиональная химчистка.

Как удалить пятна от воска из столешницы

Чтобы удалить воск со столешниц, нагрейте воск с помощью фена на самом низком уровне в течение нескольких секунд, а затем соскребите его с помощью кредитной карты, пластиковой лопатки или гибкого скребка для теста (не используйте ничего металлического). Вы должны иметь возможность удалить излишки мягкой тканью. Чтобы затвердеть мягкий воск (из свежей капли), поместите кубики льда в полиэтиленовый пакет и приложите пакет к воску. После этого затвердевший воск можно легко соскоблить.

Как удалить пятна от воска из белья

Прежде чем пытаться удалить воск, дайте ему застыть. Поместите запятнанное столовое белье в морозилку, пока воск не затвердеет (примерно на 45 минут). Осторожно удалите замерзший воск ногтем или мягким пластиковым скребком. После того, как воск будет удален, постирайте столовое белье, как обычно. Красители, используемые в цветных свечах, могут оставить пятна; если осталось жирное пятно, отдайте вещь в химчистку.

Как удалить пятна от воска из обивки

Хотя химчистка должна удалить воск из деликатных тканей, таких как шелк, прочные ткани, такие как хлопок, вы можете попытаться почистить их самостоятельно.

Сначала дайте воску охладиться или ускорите процесс, положив на него кубик льда, завернутый в пластик. Когда он затвердеет, осторожно соскребите столько воска, сколько можете с помощью ногтя или тупого края ножа для масла. Если воск на чехле подушки, который можно снять, снимите его и положите несколько слоев влажных бумажных полотенец с каждой стороны ткани, прогладьте поверх бумаги на низком уровне; воск должен наряжаться полотенцами.

Нанесите на ткань пятновыводитель, чтобы устранить остатки (проверьте стойкость цвета сначала на незаметной точке, а затем следуйте инструкциям на этикетке пятновыводителя); перед стиркой промокните чистыми бумажными полотенцами. Если попавшие капли на подушку или наволочку, которую невозможно снять, Позняк советует попросить химчистку порекомендовать портного, который сможет осторожно вытащить набивку, чтобы можно было обработать покрытие отдельно.

Как удалить пятна от воска с ковра

Воск может быть сложным беспорядком, когда он плавится и застывает в волокнах ковра. Традиционные методы очищения, такие как мыло, вода и смазка локтей, часто не помогают. Однако есть простое решение, которое может полностью удалить воск с вашего ковра – с помощью утюга повторно растопите воск в бумажных полотенцах. Это простое и эффективное решение.

Уложите сверху белую ткань или бумажное полотенце и проведите по нему теплым утюгом. (На синтетическом ковре убедитесь, что утюг находится на самом низком уровне.) Осторожно нажмите утюгом на бумажное полотенце, передавая тепло воску. Бумажное полотенце впитывает тающий воск. Повторяйте со свежими бумажными полотенцами, пока воск полностью не исчезнет.

Если воск остался, попробуйте жидкость для химчистки. Маленькие следы ожогов нельзя удалить, но их можно замаскировать – обрежьте эти черные кусочки ножницами. Вырежьте несколько волокон из скрытого образца ковра, затем с помощью суперклея закрепите их на следе ожога и выровняйте верхнюю часть ножницами. После всего этого, если пятно справилось с вами, не отчаивайтесь: вы всегда можете переставить мебель.

Как удалить пятна от воска из древесины

Для деревянных столешниц и мебели используйте метод горячей воды. Наполните раковину или емкость горячей водой и, при необходимости, добавьте белый уксус. Поместите поврежденный деревянный предмет в горячую воду (или добавьте горячую воду в предмет); это размягчит воск. После того, как воск размягчится, осторожно соскребите воск с помощью мягкого пластикового скребка, затем отполируйте древесину, чтобы вернуть ей блеск.

Источник: marthastewart

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