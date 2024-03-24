Если вы заметили в своем доме участки, где накопилась плесень, важно избавиться от повреждения, прежде чем оно выйдет из-под контроля.

Если вы когда-нибудь сталкивались с плесенью в своем доме, вы знаете, какие значительные проблемы она создает: она непривлекательна, может расти почти на любой поверхности, от нее трудно избавиться и она может представлять серьезную опасность для здоровья. Хотя лучший способ избежать плесени в вашем доме — это принять необходимые профилактические меры, такие как поддержание низкого уровня влажности, но регулярная уборка, иногда это неизбежно.

Как избавиться от плесени из стен и других внутренних поверхностей.

Если вы заметили незначительное образование плесени на поверхностях в вашем доме, например на стенах или полу, попробуйте избавиться от нее с помощью уксуса.

Шаги

Следуйте этому методу, когда удаляете плесень с внутренних поверхностей вашего дома.

Используйте старую сухую ткань из микрофибры, чтобы осторожно вытереть любую плесень или мусор с поверхности. (После этого уберите ткань из комнаты.) Смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе. Распылите смесь уксуса и воды непосредственно на заплесневевшую поверхность, дайте ей постоять как минимум 10-15 минут. Используя щетку или губку, круговыми движениями протрите пораженный участок, убедившись, что вы покрываете весь пораженный участок. Промойте поверхность чистой водой и протрите ее влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить остатки моющего раствора и избавиться от плесени. Убедитесь, что чистый участок полностью сухой. Чтобы облегчить процесс сушки, используйте вентиляторы или открытые окна.

Как избавиться от плесени из ткани

Плесень также может накапливаться на ткани, если она подвергается чрезмерной влажности, но ее можно избавиться с помощью обычных бытовых чистящих средств.

Шаги

Следуйте этому методу для удаления ткани плесени.

Снаружи используйте старую щетку для чистки, чтобы осторожно удалить любую свободную плесень или мусор из ткани. (После этого утилизируйте щетку.) Смешайте в ведре раствор белого уксуса и холодной воды в равных частях. Если ткань деликатна или вас беспокоит уксусный запах, вы можете разбавить его еще больше. Окуните заплесневевшую ткань в раствор уксуса, убедившись, что весь пораженный участок покрыт. Дайте ему настояться от 30 минут до часа. Вы также можете добавить несколько капель мягкого стирального средства, если ткань можно стирать. После замачивания используйте щетку для чистки, чтобы осторожно очистить пятна от плесени. Будьте осторожны, чтобы не повредить щекотливые ткани. Продолжайте чистить, пока не удастся полностью избавиться от плесени. Тщательно промойте ткань холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса и плесени. Осмотрите ткань на наличие любых пятен плесени. Если некоторые пятна не исчезают, повторите процесс очистки. Если ткань можно стирать в стиральной машине, стирайте ее как обычно с натуральным моющим средством. Используйте холодную воду, так как горячая вода может образовать пятна плесени. Подумайте о профессиональной химчистке, если ткань нельзя стирать в стиральной машине или она деликатна. Если возможно, повесьте ткань на улицу в солнечный свет для высыхания. Солнечный свет может помочь избавиться от спор плесени и запахов. Перед хранением убедитесь, что ткань полностью сухая.

Источник: marthastewart

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