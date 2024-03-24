До того, как началась война, "Змея" работала физической реабилитологией в деревне, но когда российская федерация напала на Украину, она не могла остаться в стороне.

Военнослужащая под псевдонимом "Змея" на протяжении почти десяти лет помогала спасать раненых бойцов. Сейчас после нескольких травм она служит в Ровенском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

До того, как началась война, "Змея" работала физической реабилитологией в деревне, но когда российская федерация напала на Украину, она не могла остаться в стороне. Свою историю она рассказала журналистам Суспільного.

Ольга, известная как "Змея", рассказала, что решила стать военнослужащим, когда началась вооруженная агрессия российской федерации против Украины.

"Не смогла я усидеть тогда, глядя, что происходит на востоке Украины. Собиралась идти еще в 2014 году, но меня тогда сразу не взяли. Сначала забрали брата, он ушел в четвертую волну, я пошла в пятую, отец - в шестую". волну мобилизации", – говорит женщина.

В 2015 году она попала на полигон во Львовской области, где работала санитарной инструкторкой, а через два года перевелась в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду как старший боевой медик.

"Тогда, пожалуй, были самые прекрасные моменты службы. Просто была АТО, не было столь тяжелых боев, столько артиллерии, авиации вообще не было. Воспитывался дух десанта. Первую травму я получила в 80-й бригаде, когда служила на контракте, на первую контузию даже не среагировали, некогда было думать», — вспоминает она.

Позже она получила вторую контузию, которая коснулась ее здоровья. Поэтому решила перевестись в Ровенский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

До войны Ольга работала детской медсестрой в селе Городок Ровенской области, а затем — физической реабилитологией.

"Если бы не война, я бы даже никуда не рыпалась, сидела бы у себя в деревне, в кабинете и жизни радовалась бы. Сидя дома, зная, что я могу помочь, у меня есть образование – я не усидела. Мы здесь живем. Я не хочу никуда уезжать. Я здесь на своей земле, я буду бороться до последнего", - закончила "Змея".

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