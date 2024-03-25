Если вы недавно отремонтировали свою кухню, возможно, вы заменили газовую или электрическую плиту на индукционную. Индукционное приготовление пищи было обычным явлением в Европе в течение нескольких десятилетий, но только начинает набирать популярность на этой стороне водоема благодаря своей энергоэффективности, отличному контролю температуры и легкой очистке.

Узнайте, как очистить индукционную плиту, чтобы поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии.

Как очистить индукционную плиту

Очистить индукционную плиту достаточно просто. Дайте ей полностью остыть, прежде чем пытаться очистить — даже если сама варочная панель не излучает тепло, тепло от кастрюль и сковородок все равно может передаваться. Избегайте абразивных материалов и проконсультируйтесь с руководством по уходу, прежде чем чистить его.

Перед чисткой убедитесь, что ваша варочная поверхность остыла, но не ждите слишком долго, поскольку некоторые пятна, особенно сахаристые, труднее удалить, чем дольше они стоят.

Очистите поверхность варочной панели инструментом для скребка, чтобы удалить прилипшие кусочки, жир или остатки. Держите скребок под плоским углом, чтобы не поцарапать стекло. Повторяйтесь так часто, как вам нужно.

Распылите очистительный раствор на поверхность и попытайтесь тщательно очистить индукционную плиту. Используя неабразивную салфетку, осторожно вотрите моющий раствор в стекло, обращая внимание на любые участки, требующие больше внимания. Для сильно загрязненных участков оставьте чистящее средство на несколько минут, прежде чем потереть его.

Вытрите поверхность сухой салфеткой или салфеткой из микрофибры. Вот и все – вам удалось очистить индукционную плиту.

Источник: marthastewart

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