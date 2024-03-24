Федера немедленно госпитализировали, где ему наложили 11 швов на каждом глазу, ампутировали конечности и перелили 18 литров крови – он провел 17 дней в реанимации.

Военный Федор Самбурский, известный под позывным "Шкипером", был тяжело ранен во время своей добровольной службы в 36-й бригаде морской пехоты. Его ранение явилось следствием взрыва вражеского FPV-дрона, произошедшего прямо рядом с ним.

Федора немедленно госпитализировали, где ему наложили 11 швов на каждом глазу, ампутировали конечности и перелили 18 литров крови. Он провел 17 дней в реанимации. Историю военного рассказали в сюжете ТСН.

Сначала он был волонтером в Ирпене, а позже переехал в Ивано-Франковскую область. После этого Федор решил пойти на войну и обратился в военкомат, где его отправили учиться на сапера, а затем он попал в бригаду морской пехоты.

"Нашел работу. Буквально несколько часов поработал. А потом посидел, подумал. Поздравил маму и сестру с 8 марта и пошел в военкомат", - вспоминает военный.

Свое тяжелое ранение он получил в Крынках Херсонской области, где вражеский FPV-дрон взорвался рядом с ним, оторвав ногу. Несмотря на тяжелые обстоятельства, Федор подтвердил свое мужество, просил шутя, а затем потерял сознание.

"Передо мной сорвался вражеский FPV-дрон. Ногу оторвало сразу. Немножко пошутил и попросил меня добить. Ребята наложили мне турникет и впоследствии я потерял сознание", - рассказал мужчина о ранении.

До ранения он отрицательно относился к идее жизни с инвалидностью и даже имел гранату подписанную "для себя". Однако сейчас он борется за жизнь и перед ним стоит длительная реабилитация, и ему предстоит сложный путь к восстановлению.

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