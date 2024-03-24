Чтобы ваш кожаный диван выглядел наилучшим образом, регулярно очищайте и ухаживайте за ним.

Диван из натуральной кожи – это инвестиция, и к нему следует относиться соответственно. Это включает регулярную очистку и кондиционирование вашего кожаного дивана, что защитит материал от повреждений и гарантирует, что он будет со временем оставаться блестящим. Но важнее, чем то, как часто вы чистите свой кожаный диван, знать, как правильно его почистить. Использование соответствующих чистящих средств и методов очистки и ухода за кожаным диваном имеет важное значение, чтобы избежать повреждения материала.

Как почистить кожаный диван.

Чтобы почистить кожаный диван, все, что вам понадобится, это мягкий инструмент для чистки пыли, дистиллированная вода и натуральное мыло для посуды.

Используйте сухую ткань из микрофибры или пылесосите с мягкой щеткой, чтобы удалить любую пыль или мусор с поверхности кожи.

Смешайте в миске несколько капель мягкого натурального мыла с дистиллированной водой.

Смочите салфетку из микрофибры в мыльной воде. Отожмите его, чтобы оно было влажным, а не промокшим.

Протрите всю поверхность кожаного дивана влажной тряпкой.

Смочите чистую ткань дистиллированной водой. Протрите кожу, чтобы очистить диван от остатков мыла.

После чистки вытрите кожу досуха салфеткой из микрофибры.

Как вывести пятна из кожаного дивана

Способ обработки пятен зависит от типа пятна, с которым вы работаете, но есть некоторые общие шаги, которые вы можете придерживаться, говорит Соколовский.

Немедленно промокните пятно чистой сухой тканью, чтобы впитать как можно больше жидкости. Не тритесь, так как это может распространить пятно.

Смешайте в миске равные части дистиллированной воды и белого уксуса.

Смочите раствором салфетку из микрофибры. Осторожно промокните загрязненный участок.

Высушите салфеткой из микрофибры. Вот и все – вам удалось почистить диван от пятен.

Как кондиционировать кожаный диван.

Кондиционер кожи – это то, что создает герметичность на поверхности, которая поможет защитить диван от масла, воды, грязи и разливов пищи, говорит Джонстон. Проверьте кондиционер для кожи на незаметном месте, прежде чем наносить его на весь кусок.

Смешайте небольшое количество оливкового или кокосового масла с несколькими каплями натурального жидкого мыла.

Круговыми движениями нанесите смесь на кожу салфеткой из микрофибры. Дайте ему постоять несколько минут.

Вытрите излишки кондиционера сухой салфеткой из микрофибры.

Источник: marthastewart

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