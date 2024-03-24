Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 24 марта, давайте выясним, что готовит вам день.

Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 24 марта.

Иногда в жизни приходится идти на обдуманный риск, и если был день, когда можно было спланировать свой ход, то это была среда.

В совокупности мы понимаем, что перемены – это возможность, которая находится в процессе становления.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 24 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Овен, дело не в том, что ты делаешь или с кем ты это делаешь, а в том, кто ты внутри. Звучит клише? Так не должно быть.

То, что вы приносите на стол, уникально – каждый день. Итак, когда вы бегаете вокруг, пытаясь скоротать день, напомните себе, что небольшая ошибка не испортит все. Вы имеете большую ценность, чем это.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Иногда связи разрываются, и вам приходится признать, что ваша жизнь полностью принадлежит вам.

Одно дело, когда вы упрямо заявляете членам семьи, что им нужно прекратить попытки манипулировать вашей жизнью, но когда они это делают, вы знаете, что это признак заботы.

Однако на этот раз они слушают, и в тишине вам придется исследовать то, что вы хотите, без тяжелой драмы, с которой вы привыкли иметь дело. Сейчас это сложно, но как только вы начнете, это потрясающе!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Жизнь подобна волне. Вы можете или не можете уничтожиться в конце дня.

Но вам нужно быстрое мышление и образ жизни на грани.

Вы можете быть удивлены и даже застигнуты врасплох тем, насколько постоянно все противоречиво в последнее время.

И все же, разве ты не рад, что ты Близнец? Вот почему вы Близнецы. Найдите способ разделять и властвовать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Повешенный.

Вы устали от незнания, и никто не любит оставаться в подвешенном состоянии.

Кто любит ждать? Вы были терпеливы, но теперь вы осознаете правду.

Часы тикают. Вам нужно только проявить терпение, и тогда вам захочется сделать шаг.

Изменить динамику будет сложно, но вы сможете это сделать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Дела шли отлично, а потом, бам... катастрофа. Вы можете задаться вопросом, всегда ли так будет? Рост: потери и неуверенность в себе.

Многие люди проходят через этот тип цикла, когда строят жизнь, которую хотят.

Даже самым успешным людям приходится преодолевать трудности, пока они осваивают основы. Пусть эти уроки развивают ваш характер.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Сейчас не время прятать голову. У вас есть что предложить миру, и синдром самозванца вас обманывает.

Вы много работали и заслужили свою должность. Страх может заставить вас думать, что этого никогда не бывает достаточно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Наконец перерыв. На вас много чего нападало со всех сторон, но хорошая новость в том, что сейчас все утихает.

Вы находитесь в лучшем положении, чтобы справиться с этим днем.

Ваши нервы все еще могут чувствовать, что чего-то не хватает, но как только они успокоятся, вы действительно почувствуете эту новую свободу, которая принадлежит вам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Умеренность.

Перестань беспокоиться. У вас есть повод для беспокойства, но гадать, что будет дальше, — пустая трата времени.

Это то, что вы делаете, чтобы подготовиться, на чем необходимо сосредоточить внимание.

В сутках не так уж много часов. Не посвящайте больше минут тому, что вы не можете контролировать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть.

Это не конец. Вещи меняются. Ваша роль в жизни меняется с возрастом.

От вас не требуется делать то, что вы когда-то делали, потому что вы выросли, повзрослели и стали более искушенным человеком.

Обращайте внимание на то, что работает, и отмечайте, что нет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Вы пытаетесь совмещать слишком много вещей одновременно. Такой уровень занятости является неустойчивым.

Вам может казаться, что вы очень продуктивны, но когда вы постоянно тренируетесь, это вредно для здоровья.

Постарайтесь не торопиться и делать все, что в ваших силах, в разумные сроки. Затем оставьте остальное на другой день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Суд.

Вы можете чувствовать, что события должны идти в определенном направлении, но, возможно, нет.

Бывают случаи, когда то, что имеет смысл, просто не сработает.

Доверьтесь своей интуиции, если чувствуете, что лучший вариант — другой путь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Это было не правильно. Некоторые люди могут быть бесчувственными и совершать обидные поступки.

Это неправильно, и вам не нужно брать на себя вину. Снимите этот груз со своих плеч. Это не ваше дело нести.

Последние новости Украины:

Самые свободолюбивые знаки Зодиака среди мужчин: абсолютно не терпят запретов и ограничений.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.