К счастью, даже с накоплением ржавчины чугунная посуда все равно можно спасти, если вы вооружитесь правильными инструментами и методом чистки.

На многих кухнях чугунная сковорода является необходимой посудой, которая может служить поколением, если за ней правильно ухаживать. Однако, если чугун оставить в раковине слишком долго или не тщательно высушить его, на нем может образоваться слой ржавчины, который препятствует его защитной приправе и затрудняет приготовление пищи.

Как очистить ржавую чугунную сковороду.

Очистить чугунную сковороду от ржавчины необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Ржавчина – это форма коррозии, которая может продолжать разъедать металл, если ее не лечить. Быстро удаляя ржавчину, вы можете предотвратить дальнейшее ухудшение» Кроме того, ржавчина может проникнуть в вашу пищу во время приготовления и изменить ее вкус.

Для очистки сковороды от ржавчины используйте стальную вату или жесткую щетку.

Если сковорода особенно загрязнена, вымойте теплой водой с натуральным мылом. (Примечание: избегайте регулярного использования моющего средства для посуды, поскольку оно может уничтожить приправы.)

Заполните раковину ровными частями белого уксуса и воды.

Смочите сковороду в растворе уксуса. Дайте ему настояться от 30 минут до часа, но не больше этого.

После замачивания снова потрите сковороду стальной ватой или щеткой. Уксус разрушит ржавчину.

Если вы еще видите пятна ржавчины, смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы создать пасту.

Нанесите пасту на ржавые участки и очистите стальной ватой или щеткой, чтобы очистить сковороду от ржавчины.

Тщательно промойте водой сковороду, чтобы удалить остатки уксуса или пищевой соды.

Полностью высушите сковороду кухонным полотенцем.

Приправьте чугунную сковороду после очистки.

Когда вы очистили сковороду от ржавчины, ее нужно снова приправить. Приправа – это защитный слой масла, который выпекается на чугуне в духовке, что со временем делает его естественным антипригарным. Чтобы приправить чугун, нанесите тонкий слой масла на поверхность и поставьте сковороду вверх дном в духовку, разогретую примерно до 450 градусов по Фаренгейту в час.

Источник: marthastewart

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