Уксус является мощным очищающим средством, которое может прорезать грязь и пыль, которые накопились на приборах, которыми вы чаще всего пользуетесь, включая посудомоечную машину . Кислотность уксуса эффективно расщепляет жир, остатки пищи и минеральные отложения внутри посудомоечной машины. Он также действует как дезинфицирующее средство, помогая убить бактерии и плесень. Хотя уксус является отличным средством для чистки посудомоечной машины, важно использовать его с осторожностью. Кислотность может повредить резиновую прокладку при неправильном использовании. Здесь мы объясняем, как безопасно очистить посудомоечную машину уксусом, чтобы она сверкала после каждого использования.

Как очистить посудомоечную машину уксусом.

Глубоко очистите посудомоечную машину уксусом, следуя этим одобренным экспертами шагам.

Полностью опорожните посудомоечную машину, обязательно вынув из решеток всю посуду.

Наполните уксусом контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине, на верхнюю полку посудомоечной машины. Не добавляйте моющее средство.

Запустите цикл горячей воды в посудомоечной машине. Выберите самую горячую воду, чтобы помочь растворить любые накопления.

После завершения цикла используйте мягкую тряпку, чтобы вытереть все упрямые пятна.

Чтобы очистить посудомоечную машину глубже: снимите фильтр посудомоечной машины.

Замочите фильтр в горячей воде и мягком мыльном растворе примерно на 15 минут.

Очистите фильтр щеткой с мягкой щетиной, промойте и протрите салфеткой из микрофибры.

Пока фильтр снят, налейте 1/2 стакана пищевой соды в канализацию, а затем 1/2 стакана уксуса.

Дайте смеси (которая будет шипеть) на 15 минут.

Смойте остатки и протрите салфеткой из микрофибры, чтобы полностью очистить посудомоечную машину.

Замените фильтр.

Когда нельзя чистить посудомоечную машину уксусом.

Избегайте мытья посудомоечной машины уксусом, когда нужно очистить резиновые прокладки. Полноконцентрированный уксус может разрушить резиновые прокладки и уплотнения. Вы можете развести уксус (1/4 стакана уксуса на 2 стакана воды) и смочить этой смесью ткань, чтобы осторожно очистить прокладки или выбрать воду и мягкое мыло для посуды.

Также избегайте мытья посудомоечной машины, когда она заполнена. Это гарантирует, что уксус может эффективно проникать и очищать все зоны посудомоечной машины, не нанося никаких повреждений чувствительным частям.

Источник: marthastewart

Читайте также:

Как очистить посудомоечную машину, чтобы посуда была блестящей: 7 простых шагов

Как очистить жирную посуду: быстрый метод для занятых хозяек

Как очистить кухонную вытяжку домашними средствами: будет сиять как новая