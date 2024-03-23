Узнайте факторы, которые могут вызвать неприятный запах из канализации и как избавиться от неприятного запаха из канализации.

Душевые канализации вызывают особую проблему, когда дело доходит до неприятных запахов , и мало кто хочет прыгнуть в зловонный душ, чтобы очиститься. Чистый дом может восстановить ваше душевное спокойствие после долгого дня, проведенного в отъезде, но даже если все кажется чистым, запах в воздухе может указывать на невидимую проблему, скрытую в канализации.

Как избавиться от неприятного запаха, если душ заражен серобактериями

Когда вода поступает из скважины, проблема зловонного дренажа может быть связана с водой, а не с канализацией. Серные бактерии могут испачкать колодец, вызвав запах тухлых яиц в ванной комнате, на кухне или во всем доме. Если вы не можете определить проблему в воде или канализации, наполните стакан воды и вынесите его на улицу. Если он все еще пахнет, когда вы выходите на улицу, вероятно, проблема в серных бактериях.

Существует несколько способов избавиться от неприятного запаха от серных бактерий, но оба должны привлекать лицензированного подрядчика, чтобы избежать дополнительных проблем. Первый вариант – протравить систему колодца раствором хлора, чтобы очистить имеющиеся бактерии и устранить запах тухлых яиц. Однако бактерии могут возвратиться через один-два месяца.

Другой вариант является более стойким решением, хотя он стоит дороже. Установите систему фильтрации воды для дома или систему хлорирования колодезной воды, чтобы регулярно очищать воду. Это тоже поможет вам избавиться от неприятного запаха в канализации.

Как избавиться от неприятного запаха, если душ забит мыльной пеной или биопленкой

Часто причиной неприятного запаха из канализации является мыльная пена или биопленка в канализации. Биопленка может включать широкий спектр бактерий и микроорганизмов, имеющих тенденцию слипаться, создавая слизистую пленку, похожую на плесень. Эти загрязнители произрастают в темных, влажных местах с достаточным количеством органического вещества для бактерий, что делает слив идеальным местом для роста.

Эта проблема одна из самых легких для решения. Используйте обычное средство для очистки канализации или приготовьте чистящий раствор с пищевой содой и уксусом , высыпав пищевую соду в канализацию, а затем добавив уксус. Это еще один хороший способ избавиться от неприжимного запаха из канализации. Пенный раствор очищает любую биопленку, застрявшую на внутренней стороне труб. После остановки химической реакции промойте канализацию горячей водой, чтобы смыть остатки биопленки.

Источник: bhg

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