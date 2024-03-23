Бетонный пол в помещении можно подметать, мыть сухой шваброй или пылесосить, чтобы очистить ее от грязи, пыли и другого мусора, и следует регулярно мыть мягким моющим средством.

Бетонные полы долговечны, экономически выгодны и их легко мыть, особенно по сравнению с другими популярными напольными материалами, такими как твердая древесина или натуральный камень, что делает их все более популярным выбором для пола внутри помещений. Однако даже полы, не требующие обслуживания, требуют регулярного ухода, чтобы оставаться чистыми и в хорошем состоянии.

Как мыть герметичные или полированные бетонные полы

В то время как затертый бетонный пол на открытом воздухе можно мыть с помощью моечной машины под давлением, герметичные, полированные или окрашенные бетонные полы внутри помещений нуждаются в более мягких методах.

Подметание или сухая швабра

Начните с подметания или сухого мытья бетонного пола, чтобы удалить грязь и пыль. Особое внимание уделите углам и краям пола, где скапливается мусор. Используйте угловую метлу, чтобы попасть в узкие углы.

Вакуум

После подметания или сухого мытья бетонного пола используйте пылесос с мягкой щеткой, чтобы собрать остатки грязи, пыли или мусора. Чтобы избежать царапин на полу, необходимо использовать насадку с мягкой щетиной пылесоса.

Швабра пола

Используя мягкое моющее средство, безопасное для герметичного или полированного бетонного пола, протрите пол влажной шваброй с минимальным количеством воды. Бетонные полы не следует мыть избытком воды, так как это может привести к эрозии поверхности и трещины со временем. Часто полоскайте швабру между проходами, чтобы избежать распространения грязи, тщательно отжимая ее, чтобы она была влажной, а не капала.

Удалите пятна

Если после мытья есть пятна, используйте щетку с нейлоновой щетиной и мягкое моющее средство, чтобы очистить их с пола. Обработайте стойкие пятна обезжиривателем или более сильным пятновыводителем.

Сухие бетонные полы

Вытрите пол круговыми движениями мягким полотенцем. Высушивание пола предотвращает появление полос и уменьшает риск образования плесени и плесени на влажном бетоне.

Вот и все – мыть бетонный пол просто!

Источник: bhg

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