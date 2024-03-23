Держите это руководство по чистке под рукой, когда в следующий раз появятся неприятные пятна от жесткой воды.

Если в вашем доме есть жесткая вода (вода с высоким содержанием минералов, таких как магний и кальций), вам, вероятно, придется удалить пятна от нее. Жесткая вода, как правило, оставляет пятна в любом месте, где она высыхает, особенно если это место не убирается часто или оно постоянно подвергается воздействию воды. Вода может оставлять после себя слои мыльной пены или известкового налета, которые выглядят как белые пятна на стоках, кранах, душевых кабинах, туалетах и ​​т.д. В жесткой воде также может быть много железа, оставляющего некрасивые пятна ржавчины. Узнайте, как избавиться от некрасивых пятен от жесткой воды на блестящих поверхностях и правильно работающих приборах.

Как удалить пятна от жесткой воды в ванной.

Туалет, душ, ванная и раковина в ванной комнате склонны к прокатам от жесткой воды. Cosco рекомендует создать свое собственное моющее средство, смешав равные части перекиси водорода и воды в миске или пульверизаторе.

Начните с нанесения раствора прямо на пятно от жесткой воды на стекле, плитке или кране. Оставьте раствор на пятне на несколько минут, чтобы позволить перекиси водорода проникнуть и расщепить минеральные отложения. Затем с помощью щетки, губки или ткани осторожно протрите загрязненные участки. Сочетание перекиси водорода и скраба помогает поднять и удалить пятна от жесткой воды.

Для унитазов Gagliardi рекомендует чистящее средство для унитазов. Он имеет формулу без отбеливателей, которая очищает пятна от жесткой воды и дезинфицирует унитазы. Смойте воду в унитазе перед дозировкой моющего средства для унитаза и используйте бутылку специальной формы, чтобы разбрызнуть средство под край и над линией воды. Используйте туалетную щетку, чтобы очистить всю поверхность чаши, затем дайте средству постоять 5 минут перед смыванием.

Как удалить пятна от жесткой воды на кухне

Смесь перекиси водорода и воды или любое другое чистящее средство с низким уровнем pH также должно позаботиться о ваших кухонные раковины и смесители и помочь удалить пятна от воды. Обязательно дайте смеси постоять как минимум 15 минут, чтобы уничтожить любые накопления перед очисткой или вытиранием. Накопление жесткой воды также может быть причиной того, что ваш кухонный кран не распыляет воду должным образом. Чтобы устранить проблему, наполните полиэтиленовый пакет водой и уксусом и с помощью резиновой ленты завяжите вокруг головки крана. Дайте ему настояться от 30 минут до часа, чтобы ослабить грязь.

Как удалить пятна от жесткой воды из приборов

Если вы заметили мутную посуду или жесткую одежду, возможно, вам нужно хорошо почистить приборы.

Чтобы очистить посудомоечную машину от накопления жесткой воды, поставьте миску с белым уксусом на верхнюю полку и запустите горячий цикл. Запустите еще один цикл с чистящим посудомоечной машиной, например таблетками для чистки посудомоечной машины.

Чтобы освежить стиральную машину, налейте несколько чашек белого уксуса в ванную и запустите горячий цикл. Есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить циклы стирки, если у вас жесткая вода, в частности установить смягчитель воды.

Если у вас есть другие приборы, которые часто подают воду, например кофеварка, возможно, их нужно будет почистить или удалить накипь из-за постоянного воздействия минеральных веществ в жесткой воде. Для кофеварки или эспрессо пропустите смесь из половины воды и половины белого уксуса через машину, как вы обычно делаете с водой. Затем запустите обычный цикл с водой, чтобы убедиться, что весь уксус смывается.

Источник: bhg

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