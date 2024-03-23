Илья был против того, чтобы его жена служила в Вооруженных Силах – он считал, что у их семьи уже достаточно одного военного.

Вера Анатий, военнослужащая из Николаева, погибла во время первого дня полномасштабной войны, когда ее корабль попал под обстрел российской ракеты. Ее муж Илья перевез детей в Новоднестровск, а сам вернулся на фронт несколько месяцев после смерти жены. Историю супругов рассказали в сюжете Суспільного.

Вера и Илья прожили вместе более 15 лет, и в 2015 году Вера решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Во время службы они жили в Очакове, но также часто отправлялись в Донецкую область, пытаясь делать это порознь, чтобы один из них мог оставаться с детьми. В течение службы Вера поднялась с должности матроса к лейтенанту.

Илья был против того, чтобы его жена служила в Вооруженных Силах. Он считал, что у их семьи уже достаточно одного военного. Однако Вера была с детства патриоткой, потому решила служить. Они встречались лишь раз или дважды в неделю из-за постоянных командировок, но понимали, что это неотъемлемая часть военной службы.

До начала полномасштабного вторжения они жили в Николаевской области. Утром 24 февраля Илья получил вызов в воинскую часть и сказал Вере собирать документы и детей, потому что началась война. Вера быстро оделась и пошла на службу. Илья сопровождал детей и вернулся, но, услышав обстрелы в районе порта, увидел на видеонаблюдении, что корабль попал под обстрел российской ракетой. Он понял, что Вера погибла.

После обстрела Илья помогал эвакуировать тела погибших и пришлось ждать месяц, пока удалось забрать тело Веры из морга из-за ДНК-теста, который пришлось делать.

Похоронили Веру в селе Сербичаны в Черновицкой области, где родом ее муж. Илья тяжело переживал потерю жены, но решил демобилизоваться, чтобы заботиться о детях, потерявших мать. Однако он впоследствии решил вернуться на фронт, потому что не мог остаться в стороне.

"Я отказывала его. Говорила, что детям нужен отец. Но он ответил, что прослужил всю жизнь, а когда шел учиться военному делу, знал, что в его жизни может случиться все. Пришлось быть на передовой. Дети его выбор поняли, только дети сказали сохранить себя, потому что он нам нужен", – говорит Любовь, мать военного.

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