Может быть трудно добраться до наружных окон на высоких этажах или фасадов странной формы, но это все же возможно.

Чистые окна улучшают привлекательность вашего дома и позволяют естественному свету проникать внутрь. Они также обеспечивают четкую линию видимости событий на открытом воздухе. Хотя вы можете регулярно мыть внутреннюю часть окон, очистка внешней стороны может стать проблемой, особенно если до окон трудно добраться, на верхних этажах или у них странная форма.

Итак, как мыть труднодоступные окна? Существуют различные подходы, включая использование лестницы, выдвижных столбов, магнитных очистителей окон и роботов-уборщиков, и безопасность является главным приоритетом. Вот лучшие способы очистки наружных окон, к которым трудно добраться.

Как очистить внешние окна с помощью стремянки

Если вам удобно пользоваться стремянкой, чтобы добраться до окон, убедитесь, что она исправна. Обязательно присутствует другое лицо, которое закрепит его за вас и убедится, что оно поддерживается на противоскользящих накладках. Принимайте меры предосторожности, такие как шлем, ремни и другое соответствующее защитное снаряжение.

Основные шаги для чистки любого окна – это очистка от грязи с помощью мягкой щетки или губки и мыльной воды. Затем промойте окно чистой водой и высушите его газетами или тряпкой из микрофибры. Вы также можете воспользоваться раствором для мытья окон без разводов. Убедитесь, что вы можете безопасно подниматься и спускаться по стремянке со своими инструментами и растворами для мытья окон.

Как очистить внешнее окно

Следующие советы помогут сделать очистку наружных окон более эффективным и безопасным.

Всегда сушите: после промывки протрите окна газетами или тканью из микрофибры. Вы можете сбрызнуть на окна смесью уксуса и воды или средством для мытья окон, прежде чем протереть их для блеска.

Избегайте бумажных полотенец: бумажные полотенца могут оставлять волокна на стекле, а традиционные полотенца и тряпки могут оставлять ворсинки. Попробуйте салфетки из микрофибры, чтобы очистить внешнее окно.

Используйте систему из двух ведер: во избежание распространения грязи и грязи используйте два ведра: одно с мыльной водой, а другое – с чистой водой. Потрите окно мягкой щеткой или губкой, смоченной в мыльном растворе, затем промойте его чистой водой, прежде чем высушить.

Очистка сверху вниз: избегайте полос, моя окна сверху вниз. Такой подход также обеспечит вам систематическую работу и не упустит ни одного места.

Регулярно мойте окна: регулярная чистка наружных окон помогает предотвратить накопление. Подумайте о глубокой очистке окон по крайней мере дважды в год, но попробуйте поливать наружную поверхность дома шлангом или использовать U-образный столб по крайней мере раз в квартал.

Следите за погодой: прежде чем очистить внешнее окно, учтите погоду. Если слишком жарко или солнечно, моющий раствор может быстро высохнуть на стекле, оставляя полосы. Убирайте в прохладный день (избегайте дождевых или ветреных дней), чтобы достаточно времени, чтобы тщательно вымыть, промыть и безопасно высушить окна.

Источник: bhg

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