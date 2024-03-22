Екатерина Савченко заботится о своих внуках - Яну 4 года, Макару 11 - дети живут у бабушки около года, когда их родители ушли защищать страну.

Екатерина Савченко, жительница Сумщины, занимается воспитанием своих двух внуков в возрасте 4 и 11 лет на протяжении почти года. Причиной тому стало то, что их родители вместе решили пойти служить в Вооруженные Силы Украины, чувствуя необходимость внести свой вклад в победу. Историю семьи рассказали в сюжете Общественного.

Екатерина Савченко заботится о своих внуках. Яну 4 года, Макару – 11. Дети живут у бабушки около года, когда их родители ушли защищать страну.

Она объясняет, что ее дочь и зять приняли решение о военной службе сознательно. Ранее дочь волонтерила, помогая с доставкой гуманитарной помощи, и после эвакуации из Харькова в Кременчуг, когда их район был обстрелян, они решили, что пора действовать.

"Созрели до того, чтобы уйти в армию. Уже столько накопилось этого желания поскорее все это закончить, скорее к победе, что просто невозможно уже. Романа призвали, мужа ее, и тут она сразу пошла вместе с ним. Там много таких пар, девочек Пополам с ребятами на службе.Сказала так моя дочь: "Чтобы не идти моим мальчикам". Потому что, наверное, это надолго все растягивается, поэтому хочет свой вклад внести", - рассказывает Екатерина Савченко.

Сейчас ее дочь и зять находятся на фронте в Запорожском направлении, тогда как она занимается воспитанием и развитием своих внуков. Она пытается обеспечить им полноценную жизнь, учит их на основе собственного жизненного опыта и пытается помогать сколько может.

Старший внук Макар получает образование дистанционно. Бабушка, бывшая учительница, рассказывает, что они вместе изучают школьные предметы, и теперь Макар стал отличником.

Дети общаются с соседскими детьми, иногда приходящими в гости на выходные или отпуска. Когда приезжают две девочки из соседства, они играют в разные игры. Летом все вместе ходят на реку и устраивают разные развлечения.

Женщина говорит: никакие бытовые трудности не сравнить с ожиданием близких с войны: "Ждем, что скоро вернутся навсегда и будем жить и радоваться жизни. А пока бессонные ночи и напряженные дни. Ну ничего, не жалуемся, пока еще держимся".

Последние новости Украины:

Напомним, мужчина пошел в армию в 69 лет и прошел самые горячие точки фронта.

Как сообщала Politeka, командир ВСУ разочарован ситуацией в тылу.

Также писала Politeka, брат отдал жизнь за Украину, а он продолжает защищать.